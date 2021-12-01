Учёный-физик покончил с собой на глазах у экс-возлюбленной на Воробьёвых горах в Москве

В Москве в парке на Воробьёвых горах покончил с собой 43-летний учёный-физик. Инцидент произошёл вечером 30 ноября. По данным источника Лайфа, очевидицей страшного события стала бывшая возлюбленная мужчины.

Женщина рассказала полицейским, что рассталась с учёным около полугода назад. Вечером во вторник она шла с работы, когда её догнал бывший возлюбленный. Произошёл конфликт, после чего мужчина начал угрожать женщине, а затем он совершил суицид прямо у неё на глазах.