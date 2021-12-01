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Учёный-физик покончил с собой на глазах у экс-возлюбленной на Воробьёвых горах в Москве

Вечером во вторник женщина шла с работы, когда её догнал бывший бойфренд. Произошёл конфликт, после чего и случилось страшное.

1 декабря, 09:01
<p>Фото © ТАСС / Артём Житенёв</p>

Фото © ТАСС / Артём Житенёв

В Москве в парке на Воробьёвых горах покончил с собой 43-летний учёный-физик. Инцидент произошёл вечером 30 ноября. По данным источника Лайфа, очевидицей страшного события стала бывшая возлюбленная мужчины.

Женщина рассказала полицейским, что рассталась с учёным около полугода назад. Вечером во вторник она шла с работы, когда её догнал бывший возлюбленный. Произошёл конфликт, после чего мужчина начал угрожать женщине, а затем он совершил суицид прямо у неё на глазах.

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Полиция проводит проверку по данному факту. Погибший мужчина преподавал в МГУ, а затем основал компанию по производству датчиков.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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