Лавров пообещал жёсткую реакцию России на недружественные шаги НАТО
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва никогда не навязывает своих взглядов и идей.
Фото © VK / "МИД России"
Россия продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги иностранных партнёров, ставя в приоритет собственные национальные интересы. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"На любые недружественные шаги продолжим реагировать жёстко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов", — сказал он.
По словам министра иностранных дел, Москва никогда не навязывает своих взглядов и не пытается чему-либо научить западных коллег, однако любые попытки разговаривать с Россией в высокомерном тоне, шантажировать или вмешиваться во внутренние дела страны будут жёстко пресекаться.
Ранее, комментируя итоги заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которое состоялось в Париже, Сергей Лавров пообещал асимметричный ответ России на недружественные шаги Запада.
Комментариев: 0