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Лавров пообещал жёсткую реакцию России на недружественные шаги НАТО

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва никогда не навязывает своих взглядов и идей.

1 декабря, 08:53
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МИД России"</a></p>

Фото © VK / "МИД России"

Россия продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги иностранных партнёров, ставя в приоритет собственные национальные интересы. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"На любые недружественные шаги продолжим реагировать жёстко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов", — сказал он.

По словам министра иностранных дел, Москва никогда не навязывает своих взглядов и не пытается чему-либо научить западных коллег, однако любые попытки разговаривать с Россией в высокомерном тоне, шантажировать или вмешиваться во внутренние дела страны будут жёстко пресекаться.

Лавров раскритиковал Запад за отсутствие стремления найти баланс интересов с РФ

Лавров раскритиковал Запад за отсутствие стремления найти баланс интересов с РФ

Ранее, комментируя итоги заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которое состоялось в Париже, Сергей Лавров пообещал асимметричный ответ России на недружественные шаги Запада.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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