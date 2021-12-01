Лавров пообещал жёсткую реакцию России на недружественные шаги НАТО

Россия продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги иностранных партнёров, ставя в приоритет собственные национальные интересы. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"На любые недружественные шаги продолжим реагировать жёстко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов", — сказал он.

По словам министра иностранных дел, Москва никогда не навязывает своих взглядов и не пытается чему-либо научить западных коллег, однако любые попытки разговаривать с Россией в высокомерном тоне, шантажировать или вмешиваться во внутренние дела страны будут жёстко пресекаться.