В России выявили менее 33 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
Всего с начала пандемии в стране заразилось ковидом 9 669 718 человек.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
За минувшие сутки в России выявлено 32 837 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419) и Московской области (2008). Всего с начала пандемии в стране заразилось ковидом 9 669 718 человек. За прошедшие сутки выписали в связи с выздоровлением 35 679 пациентов, с начала пандемии врачи поставили на ноги 8 364 932 инфицированных. За минувшие 24 часа скончалось 1226 больных, за весь период по России умерло 276 тысяч 419 человек.
Ранее Россия ввела обязательный карантин для пассажиров, приезжающих из стран Африки, с которыми не возобновлено авиасообщение. Всему виной новый штамм ковида "омикрон".
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