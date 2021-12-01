В России выявили менее 33 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419) и Московской области (2008). Всего с начала пандемии в стране заразилось ковидом 9 669 718 человек. За прошедшие сутки выписали в связи с выздоровлением 35 679 пациентов, с начала пандемии врачи поставили на ноги 8 364 932 инфицированных. За минувшие 24 часа скончалось 1226 больных, за весь период по России умерло 276 тысяч 419 человек.