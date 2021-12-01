Диетолог Будкевич рассказала, какие консервы опасно есть ежедневно

Рыбные и мясные консервы, а также консервированные овощи и фрукты не подходят для ежедневного питания, рассказала диетолог, терапевт Елена Будкевич.

Такие продукты лучше употреблять не чаще чем раз в неделю, поскольку они содержат мало витаминов, зато там присутствуют консерванты и соль. А вот такие методы консервирования, как квашение, сушка, замораживание, пастеризация и стерилизация, не опасны для здоровья, отметила диетолог.

"Малышам в возрасте до трёх лет не рекомендуется употреблять баночные консервы, кроме тех, что предназначены для детского питания. Консервы также нежелательны при гипертонической болезни, почечной недостаточности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, остеопорозе, беременности и лактации", — поделилась эксперт в беседе с "Москвой 24".

По словам Будкевич, тушёнку следует покупать в стеклянной таре. В состав продукта не должны входить крахмал и растительный белок. Если банка вздута или на ней имеются какие-то повреждения, необходимо выбросить продукт, чтобы избежать ботулизма.

Кроме того, врач отметила, что рыбные консервы являются источником белка, витаминов А, Е, D и группы В, фосфора, магния, кальция, калия, селена, цинка, хрома, йода, омега-3 жирных кислот. Однако выбирать лучше натуральные в собственном соку. После вскрытия банки рыбу надо переложить в стеклянную ёмкость, хранить в холодильнике и употребить в течение суток. Рыбные пресервы сохраняют больше микроэлементов, но имеют короткий срок годности. Их держат в холодильнике в специальной упаковке, чаще в пластиковой, так как маринады ведут себя довольно агрессивно по отношению к металлу. Кстати, пресервы содержат много соли и консервантов, а при нарушении условий хранения они становятся просто опасными.

Диетолог рекомендует не злоупотреблять овощными консервами, поскольку большая часть витаминов при их изготовлении теряется. Однако при необходимости они могут послужить источником клетчатки. Некоторые полезные продукты, например морскую капусту, проще употреблять в консервированном виде.