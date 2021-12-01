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Диетолог Дик посоветовала идеальные продукты на ужин для похудения

Специалист призывает при подготовке к этой трапезе учитывать, что было съедено в течение дня.

1 декабря, 03:53

Фото © Pixabay

Ужин может состоять как из углеводов, так и из белка с клетчаткой. Такое мнение высказала диетолог Татьяна Дик. Она считает, что главное — ориентироваться на свой суточный рацион.

"Если днём преобладали углеводы, то сделайте ужин из белка и клетчатки, к примеру: рыба, птица, морепродукты с овощным салатом или рагу. Также можете съесть творог с ягодами или фруктами, заправив его йогуртом", – отметила Татьяна Дик в беседе с РИА "Новости".

Если углеводов вы не доели, то необходимо добавить к ужину еще и гарнир. Он может быть в виде каши или пары запеченных картофелин.

"Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы", – добавила специалист.

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А ранее Лайф рассказывал, что диетолог Дианова назвала самые полезные блюда из яиц. Специалист призывает не отказываться от желтков, так как в них среди прочего есть лецитин, который полезен для зрения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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