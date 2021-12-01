Диетолог Дик посоветовала идеальные продукты на ужин для похудения

Ужин может состоять как из углеводов, так и из белка с клетчаткой. Такое мнение высказала диетолог Татьяна Дик. Она считает, что главное — ориентироваться на свой суточный рацион.

"Если днём преобладали углеводы, то сделайте ужин из белка и клетчатки, к примеру: рыба, птица, морепродукты с овощным салатом или рагу. Также можете съесть творог с ягодами или фруктами, заправив его йогуртом", – отметила Татьяна Дик в беседе с РИА "Новости".

Если углеводов вы не доели, то необходимо добавить к ужину еще и гарнир. Он может быть в виде каши или пары запеченных картофелин.

"Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы", – добавила специалист.