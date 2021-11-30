Диетолог Дианова назвала самые полезные блюда из яиц

Чтобы извлечь максимальную пользу из яиц, нужно употреблять обе их части — и желток, и белок. Такой совет дала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Она отметила, что яйца по составу являются кладезем полезных для человека веществ.

"Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов", — объяснила Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Она выстроила блюда из яиц в зависимости от того, какое легче усваивается. Градация такая: омлет, яйцо пашот (сваренное без скорлупы), яйцо бенедикт (бутерброд с яйцом пашот и различными добавками), отварное яйцо, глазунья, а в самом конце — сырое яйцо.

При приготовлении омлета Нурия Дианова советует использовать одно целое яйцо и обязательно несколько белков в зависимости от веса человека.

"Одного желтка более чем достаточно. Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Я против чисто белковых омлетов, желтки тоже нужны. Но они (белковые омлеты. — Прим. Лайфа) хорошо подойдут, если у человека обострение панкреатита или есть проблемы с желчным пузырём и жиры строго контролируются", — отметила Нурия Дианова.