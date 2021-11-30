Мясников назвал единственно верный способ противостоять штамму "омикрон"
Доктор выразил уверенность в том, что понадобится корректировка вакцин специально под эту новую мутацию.
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Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса "омикрон". Он уверен, что любая последующая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Помочь может только усиленная вакцинация.
"Защита пока — только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60–70% больных, а с "омикроном", возможно, будет работать на 20–30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация", — пояснил Мясников в беседе с "Общественной службой новостей".
Доктор не исключил, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем "дельта". Мясников уверен, что потребуется корректировка вакцин специально под борьбу с новым штаммом "омикрон".
Ранее Лайф писал, что инфекционист Поздняков призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон". Специалист призывает дождаться результатов исследований — нужно понять, как меняется коронавирус и насколько он опасен.
Напомним, в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
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