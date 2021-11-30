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Мясников назвал единственно верный способ противостоять штамму "омикрон"

Доктор выразил уверенность в том, что понадобится корректировка вакцин специально под эту новую мутацию.

30 ноября, 04:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса "омикрон". Он уверен, что любая последующая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Помочь может только усиленная вакцинация.

"Защита пока — только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60–70% больных, а с "омикроном", возможно, будет работать на 20–30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация", — пояснил Мясников в беседе с "Общественной службой новостей".

Доктор не исключил, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем "дельта". Мясников уверен, что потребуется корректировка вакцин специально под борьбу с новым штаммом "омикрон".

Гинцбург не исключил, что штамм "омикрон" замедлит развитие тяжёлой формы ковида

Гинцбург не исключил, что штамм "омикрон" замедлит развитие тяжёлой формы ковида

Ранее Лайф писал, что инфекционист Поздняков призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон". Специалист призывает дождаться результатов исследований — нужно понять, как меняется коронавирус и насколько он опасен.

Напомним, в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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