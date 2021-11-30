Мясников назвал единственно верный способ противостоять штамму "омикрон"

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса "омикрон". Он уверен, что любая последующая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Помочь может только усиленная вакцинация.

"Защита пока — только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60–70% больных, а с "омикроном", возможно, будет работать на 20–30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация", — пояснил Мясников в беседе с "Общественной службой новостей".

Доктор не исключил, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем "дельта". Мясников уверен, что потребуется корректировка вакцин специально под борьбу с новым штаммом "омикрон".