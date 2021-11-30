Инфекционист Поздняков призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон"

Пока ещё рано паниковать по поводу нового штамма коронавируса "омикрон". Дальнейшие мутации могут и вовсе добить инфекцию. Такое мнение высказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, комментируя тот факт, что новая версия вируса стала причиной запрета на авиасообщение с ЮАР в нескольких странах.

В беседе с РИА "Новости" Поздняков отметил, что мнения учёных разделились: одни уверены, что мутации ведут к более высокой заразности, другие рекомендуют не впадать в панику раньше времени.

"Излишнее количество мутаций вируса может сделать его нежизнеспособным. Такой вариант вполне возможен — например, в Японии с дельта-штаммом сейчас происходит именно это", — считает Андрей Поздняков.

Он также обратил внимание и на то, что сейчас наиболее благоприятное время для появления новых штаммов, поскольку при увеличении количества вакцинированных вирус пытается выжить в организме непривитых.

"В основном среди людей с противопоказаниями, а первое противопоказание — это иммунодефициты. Длительная персистенция (носительство) вируса в иммунокомпрометированном организме, например человека, заражённого ВИЧ, вероятно, и стала причиной появления штамма "омикрон", — сказал Поздняков.