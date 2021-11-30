Инфекционист Поздняков призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон"
Специалист призывает дождаться результатов исследований — нужно понять, как меняется коронавирус и насколько он опасен.
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Пока ещё рано паниковать по поводу нового штамма коронавируса "омикрон". Дальнейшие мутации могут и вовсе добить инфекцию. Такое мнение высказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, комментируя тот факт, что новая версия вируса стала причиной запрета на авиасообщение с ЮАР в нескольких странах.
В беседе с РИА "Новости" Поздняков отметил, что мнения учёных разделились: одни уверены, что мутации ведут к более высокой заразности, другие рекомендуют не впадать в панику раньше времени.
"Излишнее количество мутаций вируса может сделать его нежизнеспособным. Такой вариант вполне возможен — например, в Японии с дельта-штаммом сейчас происходит именно это", — считает Андрей Поздняков.
Он также обратил внимание и на то, что сейчас наиболее благоприятное время для появления новых штаммов, поскольку при увеличении количества вакцинированных вирус пытается выжить в организме непривитых.
"В основном среди людей с противопоказаниями, а первое противопоказание — это иммунодефициты. Длительная персистенция (носительство) вируса в иммунокомпрометированном организме, например человека, заражённого ВИЧ, вероятно, и стала причиной появления штамма "омикрон", — сказал Поздняков.
Как рассказывал Лайф, ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.
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