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Инфекционист Поздняков призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон"

Специалист призывает дождаться результатов исследований — нужно понять, как меняется коронавирус и насколько он опасен.

30 ноября, 00:51

Фото © Pixabay

Пока ещё рано паниковать по поводу нового штамма коронавируса "омикрон". Дальнейшие мутации могут и вовсе добить инфекцию. Такое мнение высказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, комментируя тот факт, что новая версия вируса стала причиной запрета на авиасообщение с ЮАР в нескольких странах.

В беседе с РИА "Новости" Поздняков отметил, что мнения учёных разделились: одни уверены, что мутации ведут к более высокой заразности, другие рекомендуют не впадать в панику раньше времени.

"Излишнее количество мутаций вируса может сделать его нежизнеспособным. Такой вариант вполне возможен — например, в Японии с дельта-штаммом сейчас происходит именно это", считает Андрей Поздняков.

Он также обратил внимание и на то, что сейчас наиболее благоприятное время для появления новых штаммов, поскольку при увеличении количества вакцинированных вирус пытается выжить в организме непривитых.

"В основном среди людей с противопоказаниями, а первое противопоказание — это иммунодефициты. Длительная персистенция (носительство) вируса в иммунокомпрометированном организме, например человека, заражённого ВИЧ, вероятно, и стала причиной появления штамма "омикрон", сказал Поздняков.

"Омикрон" пробивает антитела: Новый штамм мог возникнуть у больных ВИЧ

"Омикрон" пробивает антитела: Новый штамм мог возникнуть у больных ВИЧ

Как рассказывал Лайф, ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом. В организации считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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