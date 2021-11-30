"Омикрон" пробивает антитела: Новый штамм мог возникнуть у больных ВИЧ
"Ботсванский" вариант ковида мог приспособиться к выживанию в организме людей с антителами, считают эксперты.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" вполне мог возникнуть в организме человека с ВИЧ-инфекцией, считает директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников. Ранее такую версию высказал завлабораторией Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков.
Были такие данные, что этот вирус действительно долго находился в организме больного ВИЧ, его там выделяли, и вполне возможно, что там очень много мутаций произошло. В организме людей с ослабленным иммунитетом вероятность мутаций вируса выше, чем в организме здоровых людей
Иммунолог Владислав Жемчугов придерживается такого же мнения, но в то же время подчёркивает, что сейчас вопрос происхождения нового штамма не так актуален, как вопрос его опасности.
Если он выжил и начал размножаться, то, значит, он какие-то новые свойства приобрёл, которые позволяют ему конкурировать за жизненное пространство со своими коллегами, предыдущими штаммами, рассчитывать на захват новой территории и размножиться, в этом цель всего живого
Во Всемирной организации здравоохранения ранее высказали опасения, что штамм "омикрон" опасен в том числе для уже переболевших ковидом: по расчётам экспертов, люди с антителами с гораздо большей вероятностью заразятся именно этим "африканским" вариантом коронавируса.
В любом случае там, где есть иммунитет, выжить сложней, отбор жёстче. Одно дело — тепличные условия, а другое дело — суровые, где есть борьба. А где есть антитела, там есть борьба. Но если кто-то там выжил, то получается более жёсткий организм, готовый ко всему
В то же время особая живучесть и заразность "омикрона" не обязательно означает больший риск тяжело заболеть и умереть после заражения этим штаммом, подчёркивают эксперты. Ранее медик из ЮАР рассказала, что африканский вариант ковида проявляется сравнительно более лёгкими симптомами.
Как правило, вирусы развиваются таким образом, чтобы не убивать хозяина, и вполне возможно, то, что он прожил так долго в организме человека, свидетельствует о том, что он адаптировался. Вполне возможно, что он может быстро передаваться от человека к человеку, но это не означает, что он может увеличить смертность. Возможно, вирус приспосабливается к человеческому организму и смертность может уменьшиться