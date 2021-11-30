"Омикрон" пробивает антитела: Новый штамм мог возникнуть у больных ВИЧ

Как правило, вирусы развиваются таким образом, чтобы не убивать хозяина, и вполне возможно, то, что он прожил так долго в организме человека, свидетельствует о том, что он адаптировался. Вполне возможно, что он может быстро передаваться от человека к человеку, но это не означает, что он может увеличить смертность. Возможно, вирус приспосабливается к человеческому организму и смертность может уменьшиться

Игорь Красильников Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета