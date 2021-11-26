Это сильный противник: В центре Гамалеи оценили опасность нового "ботсванского штамма" коронавируса Профессор Анатолий Альтштейн не исключает, что имеющиеся вакцины окажутся малоэффективны против нового вируса-мутанта. 26 ноября, 18:48 Фото © ТАСС / РФПИ и Центр имени Гамалеи

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание на тему нового штамма коронавируса. Как пишет Nature, речь идёт о варианте B.1.1.529, обнаруженном в Африке. Сообщается, что эту разновидность впервые выявили в Ботсване в ноябре 2021 года, чуть позже она появилась в Южной Африке. Предполагается присвоить штамму название "Ню" (Nu) — это 13-я по счёту буква греческого алфавита. Таким образом, выявлен уже 13-й штамм ковида.

По словам инфекциониста из Университета Квазулу-Натал в Дурбане в провинции Гаутенг, где находится столица ЮАР Йоханнесбург, отмечен резкий рост заболеваемости, особенно среди школьников и вообще молодёжи. По опубликованным данным, медики проанализировали 77 образцов вируса, взятых у заражённых пациентов в Гаутенге с 12 по 20 ноября, и во всех выявили B.1.1.529. Результаты анализа ещё нескольких сотен образцов пока не поступили.

Один из главных поводов для беспокойства насчёт нового южноафриканского штамма — внушительное количество мутаций в спайк-белке (коронавирусном "шипе"): их насчитали более 30. Отмечается, что с их помощью вирус сможет успешно уклоняться от антител, которые вырабатываются в теле уже переболевших или вакцинированных. Сейчас медики пытаются выяснить, насколько эффективны против B.1.1.529 существующие прививки. По этому поводу в интервью Лайфу высказался профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Анатолий Альтштейн Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук

Насколько опасен "ботсванский штамм"?

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Когда вы имеете дело с такими вариантами, всегда нужно высказать опасение. Но пугать людей совершенно не следует. За ним просто будут наблюдать и смотреть, как он распространяется. На самом деле распространиться по миру он может через несколько месяцев.

Судить о вирусе по скорости распространения, по заразности на начальных этапах достаточно сложно. Есть немало вирусов, о которых уже было сказано, что они быстро распространяются, они очень опасны, но потом проходят месяцы, и этих вирусов нет. Как будет с этим вирусом, посмотрим. Я только хочу сказать, что он будет под контролем.

Что делает вирус опаснее?

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Число мутаций не играет никакой роли, играют роль свойства этого вируса. Штаммов отличающихся, мутантных за период пандемии было уже достаточно много обнаружено. Только три из них имели выраженное эпидемическое распространение широкое, это исходный уханьский штамм, это британский штамм и последние полгода это "дельта". Десятки остальных, конечно, представляли определённую опасность, то, что ВОЗ называет "представляют интерес", но в общем они распространиться не смогли.

Дело в том, что у вируса должна быть способность не только заразить человека, но и способность удерживать свой потенциал на протяжении многих циклов размножения, чтобы вирус мог распространиться по всей планете. Такие мутанты редко возникают. Будет ли этот мутант, который обнаружен, "ботсванский" вирус таким эпидемичным, этого сказать нельзя, но обнаружение любого такого варианта, конечно, представляет интерес, и его надо изучать.

В первую очередь надо изучать, как антитела против существующих вакцин могут на него действовать, полностью ли они могут закрыть этот вирус, и насколько он по своей чувствительности к антителам, вызываемым современными вакцинами, отличается от исходного. Мы знаем, что британский вариант был так же чувствителен к вакцинам, которые изначально были сделаны против уханьского варианта. Дельта-вариант устойчивее к этим вакцинам. Поэтому мы видим в целом ряде стран, в том числе и у нас, но в меньшей степени, потому что у нас меньше привитых людей, что появление дельта-штамма привело к росту заболеваемости даже в странах, где уже люди были вакцинированы. Правда, вакцины, которые есть в разных странах, в том числе "Спутник" в России, они, конечно, эффективны против этого штамма, но в меньшей степени, чем против предыдущих вариантов.

Что, если вакцины не будут защищать от нового штамма?

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Если окажется, что он малочувствителен к действию современных вакцин, то их очень легко модифицировать. Исходный материал для таких вакцин можно получить буквально за неделю-две. А вот организация производства уже, конечно, потребует испытаний и времени. Но тем не менее это не сверхдолгое дело, это будет зависеть от того, как на это будут реагировать контролирующие органы.

Авторы Адель Романенкова