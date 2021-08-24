"Дельту боятся больше, чем вакцину": Медики объяснили, зачем "Спутник" модифицировали под новый штамм
Эксперты надеются, что обновление препарата сподвигнет многих привиться.
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Обновлённый вариант вакцины "Спутник V" ненамного отличается от первоначального, заверил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Напомним, учёные модифицировали препарат под индийский штамм "дельта". Вакцина сделана на основе аденовирусной оболочки, в которую вложен ген спайк-белка, то есть коронавирусного "шипа". Именно в этом генетическом материале и сделали небольшую перестановку.
Просто вставка с одной последовательностью меняется на точно такую же вставку с другой последовательностью. Раньше была из уханьского штамма, сейчас из дельта-штамма. Другое дело, насколько она нужна будет, когда "Спутник V" и так очень эффективен и защищает от всех вариантов, включая дельта-штамм. Не совсем понятно
Вакцины на основе исходного уханьского штамма могут оказаться менее эффективны против дельты, поэтому обновление препарата вполне имеет смысл, считает директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников.
Поскольку на российской территории сейчас дельта превалирует, то, конечно, лучше дельту делать. Но это не значит, что старая вакцина неактуальна и не предотвращает заражение дельта-штаммом. Она вызывает выработку антител, которые действуют и на тот, и на другой штамм
Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов выразил мнение, что модификация "Спутника" может привлечь больше людей в пункты вакцинации.
Есть спрос — есть предложение. Возможно, расчёт идёт на то, что, раз это вакцина от дельты, значит, на неё больше пойдут. Страх перед "дельтой" сейчас перевешивает страх перед вакциной. То есть это может быть грамотный маркетинговый ход. А основа та же: тот же самый белок, те же самые антитела
Пока вакцина от "дельты" есть только в лаборатории. Как отметил глава центра Гамалеи, сроки и масштабы испытаний нового препарата ещё не определили.