Есть спрос — есть предложение. Возможно, расчёт идёт на то, что, раз это вакцина от дельты, значит, на неё больше пойдут. Страх перед "дельтой" сейчас перевешивает страх перед вакциной. То есть это может быть грамотный маркетинговый ход. А основа та же: тот же самый белок, те же самые антитела

Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач