"Жаль, что я не привился": Известный американский антивакцинатор умер от ковида Популярный телерадиоведущий без стеснения называл пандемию мошенничеством, а вакцины — "фальшивкой". 13 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Зачем делать прививку, предложенную людьми, которые всё время лгали тебе по поводу масок, происхождения вируса и уровня смертности? Дик Фаррел Американский телерадиоведущий

Это пост от 3 июля 2021 года. За месяц до смерти автора — известного ведущего ток-шоу на американском радио и телевидении Дика Фаррела. Известен он был прежде всего своими консервативными взглядами и весьма хлёсткими высказываниями. Один из коллег назвал его пионером жанра shock talk ("шок-разговор").

Дик (полное имя — Ричард) Фаррел начинал карьеру на радио на Лонг-Айленде, потом вёл утреннее шоу на нью-йоркской станции WVIP FM Westchester, дневное шоу на WJNO West Palm Bech во Флориде. Он работал ещё на нескольких местных радиостанциях, а в 2016 году стал телеведущим общенационального (как у нас говорят, федерального) новостного канала Newsmax TV. Это СМИ было как раз для него — самое что ни на есть консервативное и по политической направленности республиканское. Фаррел был убеждённым сторонником Дональда Трампа. И к тому же основной жанр Newsmax TV — ток-шоу, то есть именно то, что блестяще умел делать Дик. "Яркий" и иногда возмутительный", как говорит его бывший начальник Ли Штрассер.

— Был ли он всегда прав? Нет. Но он был "ПРАВ" всё время, особенно если спрашивали его мнение, — вспоминает он.

Newsmax TV стал очень популярен во время президентских выборов в США в 2020 году. Его называли конкурентом Fox News. Когда выиграл Джо Байден, телеканал всеми силами продвигал версию о фальсификации результатов голосования. И пандемия в этом информационном потоке окончательно переплелась с политикой. Дик Фаррел придумал термин scam demic. Это обыгрывание слова pandemic (пандемия). Scam — значит "мошенничество". То есть журналист выражал уверенность, что ковида либо в принципе не существует, либо он не стоит особого внимания.

Так вы считаете, это не было scam demic? Ни у одного избранного демократа не было положительного результата теста Дик Фаррел Американский телерадиоведущий

Главного американского эпидемиолога, руководителя Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи ведущий прямым текстом назвал "лживым уродом". Интересно при этом, что Трамп как раз перед выборами планировал начать в стране вакцинацию, а Фаучи был против — призывал не торопиться и сначала убедиться в эффективности препарата. Дик Фаррел же до самых недавних пор методично призывал не вакцинироваться вообще.

Вакцина — фальшивое дерьмо! Двое моих знакомых привились, теперь у них корона, госпитализированы в критическом состоянии. Спасибо, Moderna — НИ ЗА ЧТО! Дик Фаррел Американский телерадиоведущий

Это тоже публикация примерно месячной давности. Всё произошло очень быстро. Особенных подробностей не сообщают, пишут только, что в больнице журналист пролежал три недели и умер 4 августа от осложнений коронавируса. Первого ему исполнилось 65 лет.

И всё же есть одна поразительная деталь: на больничной койке убеждённый антипрививочник, похоже, кардинально изменил свои взгляды на вакцинацию и вообще "скамдемию".

Он написал мне и велел: "Привейся". Он мне сказал, что этот вирус — не шутка, и ещё сказал: "Жаль, что я не сделал прививку" Эми Ли Хейр Подруга Дика Фаррела

По словам подруги Дика Фаррела Эми Ли Хейр, она тоже была противником вакцинации, но теперь привилась и рада этому. Гражданская жена Дика Кит Фарли высказалась примерно в том же духе:

Он сражался, как тигр. Пожалуйста, не затягивайте с привлечением внимания к этой болезни. Да, для кого-то она проходит с минимальными последствиями, но для других она смертельна Кит Фарли Гражданская жена Дика Фаррела

Теперь страница Фаррела в "Фейсбуке" переполнена комментариями в его стиле — шокирующими и ядовитыми. Например, как раз под постом на тему "зачем делать прививку" один из пользователей съязвил: "Ммм, не знаю. Может, чтобы остаться в живых?" А другой заявил, что Фаррел своей пропагандой причинил много вреда и даже его смерть не может этого вреда компенсировать.

Авторы Адель Романенкова