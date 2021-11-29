В ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида
По данным организации, штамм имеет большое число мутаций, что ставит под вопрос эффективность уже созданных вакцин.
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Недавно выявленный штамм коронавируса "омикрон" может стать причиной новых вспышек заболеваемости с серьёзными последствиями. Об этом говорится в перечне приоритетных мер для борьбы с инфекцией, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В организации заметили, что новый штамм имеет большое число мутаций, — это ставит под вопрос эффективность уже созданных против ковида вакцин.
"В зависимости от этих характеристик в будущем могут произойти всплески заболеваемости CoViD-19, которые могут иметь серьёзные последствия", — сказано в документе.
Ранее в ВОЗ заявили, что в мире не зафиксировано ни одного случая смерти от омикрон-штамма ковида. По данным организации, эта информация является актуальной на сегодняшний день, то есть 29 ноября.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". "Ботсванский" штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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