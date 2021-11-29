В ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида

Недавно выявленный штамм коронавируса "омикрон" может стать причиной новых вспышек заболеваемости с серьёзными последствиями. Об этом говорится в перечне приоритетных мер для борьбы с инфекцией, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В организации заметили, что новый штамм имеет большое число мутаций, — это ставит под вопрос эффективность уже созданных против ковида вакцин.

"В зависимости от этих характеристик в будущем могут произойти всплески заболеваемости CoViD-19, которые могут иметь серьёзные последствия", — сказано в документе.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире не зафиксировано ни одного случая смерти от омикрон-штамма ковида. По данным организации, эта информация является актуальной на сегодняшний день, то есть 29 ноября.