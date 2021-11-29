Три знака зодиака, которым повезёт в плане финансов в декабре 2021 года

Несмотря на приближающийся конец года, астрологи не советуют расслабляться раньше времени, но не по каким-то неприятным причинам. Просто некоторым знакам зодиака светит немалое финансовое прибавление, но только если рождённые под этими звёздами приложат усилия — халява, к сожалению, сейчас всех обходит стороной, пишет 5-tv.ru.

В декабре стоит постараться на работе Весам — от их активности зависит размер богатства, которое свалится на их голову. Этому знаку зодиака стоит подумать, какими путями продвижения он ещё не воспользовался, и не стесняться действовать. Это же касается и Близнецов — благоприятная возможность заработать уже есть, нужно лишь не опускать руки и двигаться вперёд к цели, тем более когда приз стоит того — во всех смыслах.

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