Волейболист потратил €700 тыс. на "подругу-модель", ни разу с ней не встретившись

Жизнь жестоко обошлась с 42-летним Роберто Каццанига (звездой волейбола), который в 2009 году выиграл для Италии на чемпионате золото. Он много лет жил с мыслью, что встречается с прекрасной бразильской моделью Майей, которая за это время стала его истинной любовью и невестой. Правда, любимую Роберто лично никогда не видел — молодым людям было сложно встретиться из-за загруженных графиков. Однако снимков у мужчины было полно.

Фото © Instagram / augemagazine и alessandraambrosio

Он тратил на Майю все деньги, отсылая ей роскошные подарки и украшения, купил ей даже автомобиль. Но больше всего денег уходило на лечение девушки — у неё были серьёзные проблемы с сердцем, поэтому периодически требовались дорогостоящие операции. Другой бы на его месте бросил девушку и поссорился с подругой Мануэлой, которая их познакомила, однако Роберто был влюблён по уши, пишет Mirror.

Фото © Instagram / passionefotosonia и alessandraambrosio

Его брат Данило рассказывал потом журналистам: "Однажды ночью я нашёл его в комнате. Он сидел и рыдал, держа в руках телефон. Он признался мне, что безумно любит одну девушку, но она может умереть, если ей не сделают операцию". Роберто занимал крупные суммы на лечение Майи, но товарищам мужчины по команде это всё казалось подозрительным. Столько лет — и ни одной встречи? Даже видеозвонка? Очень странно.

Фото © Instagram / radiosintony и alessandraambrosio