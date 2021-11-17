А что, так можно было?..: Фитоняшка из Екатеринбурга получила иск на 625 тыс. от бывшего, который выплачивал её ипотеку
В заявлении истца также фигурируют расходы на маникюр, еду и средства личной гигиены девушки.
Фитнес-тренерша и региональный директор сети спортклубов "Метрофитнес" Наталья Данилова оказалась в непростой ситуации. С ней решил судиться её бывший парень и тренер Сергей Лисицын, с которым она рассталась год назад. Они познакомились в 2019-м, но через какое-то время чувства Натальи к Сергею остыли, и она приняла решение расстаться.
Этот поступок сильно обидел Сергея, но девушка думала, что он остынет и будет жить дальше. Но общие знакомые приносили неутешительные новости — тренер всё ещё злится на статус бывшего и вспоминает Наталью недобрым словом. И вот на днях ей пришло заказное письмо с заявлением от Сергея — через суд он пытается взыскать с неё 600 тыс. рублей, которые она "взяла в долг".
Фото © Instagram / natashka___milashka___
Когда мы начали встречаться, он снимал квартиру, а я как раз накануне купила свою в ипотеку, вот и решили мы жить у меня (молодец, Наташа, отличное было решение!). Договорились платить вместе (ещё раз похвалю себя, обожаю пополамные отношения😍). После расставания прошёл год, он решил взыскать с меня всё! (Включая маникюр, еду, прокладки и т.д.)
Бывший мотивировал это тем, что он тоже вкладывался в Наташину квартиру и вёл с любимой общий быт, за который теперь и просит компенсацию. В его понимании она составляет 585 450 рублей, к которым нужно прибавить 25,9 тысячи рублей (проценты за использование его денег), 30 тысяч за его адвоката, 9 — за госпошлину и ещё тысячу за корреспонденцию. В итоге два года отношений с Сергеем обошлись девушке в копеечку — 625 тыс. рублей.
Девушка призналась, что не любитель выносить сор из избы, но эту ситуацию она считает несправедливой, а потому и решилась на огласку в соцсетях и СМИ. "Такого унижения за свою тридцатку я ещё не испытывала, это реально со мной происходит?!" — возмущалась она в инстаграм-посте. Её история набрала обороты в Сети, и все были возмущены поведением Сергея, поэтому девушка предложила ему забрать иск в обмен на удаление поста. Но парень отказался — он считает себя в этой ситуации правым. На своей странице в "Инстаграме" он лишь заявил, что "вы не знаете и половины", и закрыл комментарии от хейтеров.
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