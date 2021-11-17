Фитнес-тренерша и региональный директор сети спортклубов "Метрофитнес" Наталья Данилова оказалась в непростой ситуации. С ней решил судиться её бывший парень и тренер Сергей Лисицын, с которым она рассталась год назад. Они познакомились в 2019-м, но через какое-то время чувства Натальи к Сергею остыли, и она приняла решение расстаться.

Фото © Instagram / natashka___milashka___ и lisicin_ifbb

Этот поступок сильно обидел Сергея, но девушка думала, что он остынет и будет жить дальше. Но общие знакомые приносили неутешительные новости — тренер всё ещё злится на статус бывшего и вспоминает Наталью недобрым словом. И вот на днях ей пришло заказное письмо с заявлением от Сергея — через суд он пытается взыскать с неё 600 тыс. рублей, которые она "взяла в долг".

Фото © Instagram / natashka___milashka___

Когда мы начали встречаться, он снимал квартиру, а я как раз накануне купила свою в ипотеку, вот и решили мы жить у меня (молодец, Наташа, отличное было решение!). Договорились платить вместе (ещё раз похвалю себя, обожаю пополамные отношения😍). После расставания прошёл год, он решил взыскать с меня всё! (Включая маникюр, еду, прокладки и т.д.) Наталья Данилова

Фото © Instagram / natashka___milashka___ и lisicin_ifbb

Бывший мотивировал это тем, что он тоже вкладывался в Наташину квартиру и вёл с любимой общий быт, за который теперь и просит компенсацию. В его понимании она составляет 585 450 рублей, к которым нужно прибавить 25,9 тысячи рублей (проценты за использование его денег), 30 тысяч за его адвоката, 9 — за госпошлину и ещё тысячу за корреспонденцию. В итоге два года отношений с Сергеем обошлись девушке в копеечку — 625 тыс. рублей.

Фото © Instagram / natashka___milashka___ и lisicin_ifbb