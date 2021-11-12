Как в невесте киберчемпиона опознали порноактрису и почему их нужно оставить в покое

Романтичная история о том, как российский киберспортсмен и капитан команды Natus Vincere (NaVi) Кирилл Михайлов (Boombl4) сделал со сцены предложение своей девушке LiQueen, победив в чемпионате по CS:GO, с каждым днём становится всё менее красивой. Пользователи имиджборда "Двач" обнаружили фото и видео из "тёмного прошлого невесты" киберчемпиона, но выкладывать всё сразу не стали. Они решили дождаться ответной реакции, а затем опубликовать "убойные доказательства" того, что Езиева всё-таки снималась в кино для взрослых.

Фото © Instagram / boombl4 и liqueen.offi

Анжелика Езиева из Нальчика, предположительно, занималась эскортом и снималась в порно с 2018 года под псевдонимом Maniac Alisa. Однажды её уже "раскрывали", и девушка удаляла свои анкеты с тематических сайтов, но позже вернулась, подняв ценник — с 50 тысяч за ночь до 80. По мнению авторов "слива", она даже меняла внешность — делала пластику и уколы красоты и сводила родинки.

Фото © Telegram / "Двач"

Одним из доказательств стали родинки на носу (якобы именно её позже Maniac Alisa удалила), на груди чуть ниже ключиц и на руке. У Анжелики есть точно такие же, что может, разумеется, быть простым совпадением. Они появлялись и в порнороликах Maniac Alisa, и на новых видео, где модель снималась без маски, а также в тиктоках самой Анжелики.







Вторым фактором стала запоминающаяся татуировка на ноге Maniac Alisa, которая появлялась в откровенных видео. Лицо девушки с татуировкой удивительно похоже на внешность Анжелики. Правда, проверить наличие тату на невесте киберчемпиона не удалось — она закрыла свой инстаграм. Но перед этим разгневанная девушка обратилась ко всем из-за обвинений в проституции.

Официально заявляю, что ко всему этому бреду, что написали про меня в Интернете, я отношения не имею. Все обвинения — это наглая клевета Анжелика Езиева

Девушка была возмущена тем, что ей — молодой маме и начинающему блогеру — приписывают такую грязь. Анжелика заявила, что последние семь лет она не занималась непотребством, а училась на врача, чтобы спасать жизни. Поэтому такие слухи её репутации семейного доктора очень вредят. И никакие мужчины за деньги Анжелике не нужны, ведь у неё есть любимый человек — Кирилл, который сделал ей предложение.

Фото © Instagram / liqueen.offi

Но и без порноскандала их история любви подпорчена публикацией самой Анжелики, которая за две недели до чемпионата сообщила, что они разошлись: "Мужчины другие, у них всегда трезвый расчёт… Жаль, что у нас ничего не вышло. Мы оказались очень разными".

Фото © Instagram / liqueen.offi и liqueen.offi

Тем не менее вскоре после первой порции "слива" Кирилл и Лиза прокомментировали происходящее на своих страницах в "Инстаграме". Анжелика заявила, что для неё "нет ничего важнее любви и семьи", она хочет всем помогать и делать мир лучше и добрее. И такое обращение только подтвердило её серьёзный подход к семейной жизни. Однако тут же девушка посоветовала отбросить скромность, сопроводив всё снимками в белье, чем окончательно запутала подписчиков. А Кирилл Михайлов заявил, что все хейтеры, которые засыпали его злобными комментариями, — жалкие гиены, которые ничего не добились и только и умеют в этой жизни, что смеяться.

Ему же отвечать!