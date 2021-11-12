Обвиняемая в получении взяток от осуждённых мать Шаляпина назвала тех, кто её подставил

Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова, которую ранее обвинили в получении взяток от осуждённых, рассказала, что её подставили на работе. Об этом пишет телеканал "360".

"Я никому ни в чём не помогала. У меня на работе есть недобросовестные сотрудники, в частности отдел кадров, которые мне подсунули эти бумаги подписать", — сообщила женщина.

По её словам, доступ к делам осуждённых есть у завхозов, а у самой Колесниковой его не было. Она настаивает на своей невиновности — женщина утверждает, что не совершала никакого преступления. При этом всё происходящее — дело рук злоумышленников, подставивших её. Вместе с тем Елена указала, что ждёт подробного разбирательства произошедшего и справедливого решения суда.