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Обвиняемая в получении взяток от осуждённых мать Шаляпина назвала тех, кто её подставил

Вместе с тем Елена Колесникова заявила, что ждёт подробного разбирательства и справедливого решения суда. Пока заседание перенесли на неопределённый срок.

12 ноября, 18:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/shalyapin_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Фото © Instagram / shalyapin_official

Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова, которую ранее обвинили в получении взяток от осуждённых, рассказала, что её подставили на работе. Об этом пишет телеканал "360".

"Я никому ни в чём не помогала. У меня на работе есть недобросовестные сотрудники, в частности отдел кадров, которые мне подсунули эти бумаги подписать", — сообщила женщина.

По её словам, доступ к делам осуждённых есть у завхозов, а у самой Колесниковой его не было. Она настаивает на своей невиновности — женщина утверждает, что не совершала никакого преступления. При этом всё происходящее — дело рук злоумышленников, подставивших её. Вместе с тем Елена указала, что ждёт подробного разбирательства произошедшего и справедливого решения суда.

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Ранее Прохор Шаляпин заступился за мать, которую обвинили в получении взяток от осуждённых. Артист считает женщину невиновной. Он подчеркнул, что намерен бороться за справедливость и правосудие.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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