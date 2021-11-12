Обвиняемая в получении взяток от осуждённых мать Шаляпина назвала тех, кто её подставил
Вместе с тем Елена Колесникова заявила, что ждёт подробного разбирательства и справедливого решения суда. Пока заседание перенесли на неопределённый срок.
Фото © Instagram / shalyapin_official
Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова, которую ранее обвинили в получении взяток от осуждённых, рассказала, что её подставили на работе. Об этом пишет телеканал "360".
"Я никому ни в чём не помогала. У меня на работе есть недобросовестные сотрудники, в частности отдел кадров, которые мне подсунули эти бумаги подписать", — сообщила женщина.
По её словам, доступ к делам осуждённых есть у завхозов, а у самой Колесниковой его не было. Она настаивает на своей невиновности — женщина утверждает, что не совершала никакого преступления. При этом всё происходящее — дело рук злоумышленников, подставивших её. Вместе с тем Елена указала, что ждёт подробного разбирательства произошедшего и справедливого решения суда.
Ранее Прохор Шаляпин заступился за мать, которую обвинили в получении взяток от осуждённых. Артист считает женщину невиновной. Он подчеркнул, что намерен бороться за справедливость и правосудие.
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