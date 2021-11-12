Дагестанский школьник победил в международном конкурсе по ИИ

Школьник из Дагестана Саид Азизов стал победителем Международного конкурса по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Об этом говорится на сайте Минобрнауки Дагестана. Со своей командой парень выиграл один миллион рублей.

Победу принесла демоверсия программы для глухонемых, которая оказалась лучшей среди 2000 работ.

"Ученик 11 класса СОШ № 2 города Каспийска Саид Азизов стал победителем международного конкурса по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Его работа, представляющая собой демоверсию программы для глухонемых, оказалась лучшей среди 2000 работ", — сообщается в пресс-релизе.

Конкурс проводился с 10 по 12 ноября, где на одной площадке встретились представители международных организаций, бизнеса, научного сообщества и технические специалисты.

"Перед участниками выступили признанные мировые эксперты, представители компаний-лидеров по разработке и внедрению технологий в различные сферы бизнеса и жизни", — уточняется в сообщении.

Конкурс провело ПАО "Сбербанк" совместно с Альянсом ИИ в рамках Года науки и технологий в России.