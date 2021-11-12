Путин: Искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред

Искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред ему. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, уточнив, что подобные технологии уже стали частью нашей жизни.

"Важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь планету, обеспечить её устойчивое развитие", — сказал глава государства на международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

На сегодня эти технологии стали точкой притяжения талантливых и творческих людей, которые мечтают и добиваются поставленных целей, заметил российский лидер.