Пять тысяч человек из 18 стран поучаствовали в просветительском хакатоне общества "Знание"

В начале ноября российское общество "Знание" при поддержке звёздных экспертов провело хакатон — самый масштабный практический воркшоп по созданию просветительских онлайн-проектов. Церемония награждения победителей состоялась в онлайн-формате.

Отмечается, что с 5 по 6 ноября пять тысяч специалистов в сфере EdTech и обучения из 18 стран мира соревновались за возможность представить лучший онлайн-проект и стать лидером в индустрии. Среди участников были эксперты, продюсеры и методологи онлайн-курсов. Их распределили на команды по пять-десять человек и поставили цель по мере прохождения хакатона и выполнения заданий разработать просветительский онлайн-проект по одному из семи треков. В результате жюри выбрало из 300 проектов семь лучших и главного победителя, который получил финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей инвестиций.

"В номинации "Здоровье и спорт" победила команда "Медицина будущего" с проектом, посвящённым методам защиты от инсульта. Лучшими в номинации "Экология и благотворительность" стала команда "Мегазнания" с проектом по созданию онлайн-курсов для экопроповедников. В сфере "Наука и IT" первое место у команды Products School за проект по созданию специального приложения по продвижению бизнеса. Номинацию "Социально-гуманитарные науки" взяла команда "PRO-ЛЯМ", представившая проект "Как воспитать личность?", — говорится в релизе.

Кроме того, номинацию "Карьера и Soft skills" взяла команда "Режим хоум офис" с курсом по помощи в трудоустройстве на удалённую работу. В "Медиа и маркетинг" стал лучшим коллектив "Медиавзлёт-2021" и его проект по продвижению узнаваемости предпринимателей в СМИ. А команда "Культурное просвещение" победила в номинации "Культура и искусство", посвящённой игровым онлайн-экскурсиям для детей.

Отмечается, что среди звёздных экспертов были сооснователь компании Megacampus Григорий Аветов, тренер № 1 по личностному росту и мотивации в русскоязычном пространстве Ицхак Пинтосевич, бизнесмен и издатель Игорь Манн, российский писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин, народный художник РФ Никас Сафронов. Они давали участникам советы по всем составляющим идеального продукта, а также отвечали на вопросы и предлагали практические задания.

"Два соревновательных дня были наполнены испытаниями и напряжённой работой, с которой все команды справились достойно. Впечатляет география и количество участников — пять тысяч из 18 стран. Эти цифры говорят о востребованности формата, об актуальности запроса учиться у лучших, чтобы создавать новые просветительские проекты, даже несмотря на огромную разницу в часовых поясах. Я надеюсь, что с поддержкой общества "Знание" самые яркие из них смогут завоевать внимание широкой аудитории", — сказал гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.

В октябре в Москве прошёл финал 44-х "Олимпийских IT-игр". В этом году в чемпионате приняли участие три тысячи студентов из разных уголков мира.