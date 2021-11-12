Кабмин определит дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода

Правительство РФ установит дату, до которой попасть на авиационный и железнодорожный транспорт можно будет без QR-кода, но с ПЦР-тестом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, разъясняя нормы внесённого в Госдуму законопроекта.

"Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста", — подчеркнули в кабмине.

А вот поправки о введении QR-кодов в общественных местах предполагают возможность использования ПЦР-тестов лишь до 1 февраля 2022 года. После этой даты такая возможность будет только у граждан с медотводом.

"Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением <…> либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации", — проинформировали в пресс-службе правительства.