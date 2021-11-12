Кабмин определит дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода
А вот посещать общественные места на основании ПЦР-теста можно будет только до 1 февраля.
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Правительство РФ установит дату, до которой попасть на авиационный и железнодорожный транспорт можно будет без QR-кода, но с ПЦР-тестом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, разъясняя нормы внесённого в Госдуму законопроекта.
"Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста", — подчеркнули в кабмине.
А вот поправки о введении QR-кодов в общественных местах предполагают возможность использования ПЦР-тестов лишь до 1 февраля 2022 года. После этой даты такая возможность будет только у граждан с медотводом.
"Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением <…> либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации", — проинформировали в пресс-службе правительства.
О том, что Правительство России внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, стало известно в пятницу. Эта мера не коснётся аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости.
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