В Тюмени обнаружили тело девушки, пропавшей год назад
Эксперты отметили отсутствие внешних признаков, которые указывали бы на криминальный характер смерти.
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В Тюмени обнаружили тело девушки из Ямало-Ненецкого автономного округа, которая пропала год назад. Об этом сообщает издание "Мегатюмень" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.
"Согласно результатам генетической экспертизы, останки, обнаруженные в районе Липового озера, принадлежат числившейся пропавшей без вести Салиндер Виталине", — говорится в релизе.
Уточняется, что останки были обнаружены на обочине Велижанского тракта в сентябре этого года. При этом эксперты отметили отсутствие внешних признаков, которые указывали бы на криминальный характер смерти 21-летней девушки.
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Ранее Лайф рассказывал, что СК завершил расследование дела о гибели дочери Владимира Конкина. Следствие пришло к выводу, что девушка умерла из-за отсутствия в фитнес-клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи.
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