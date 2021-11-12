В Тюмени обнаружили тело девушки, пропавшей год назад

В Тюмени обнаружили тело девушки из Ямало-Ненецкого автономного округа, которая пропала год назад. Об этом сообщает издание "Мегатюмень" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.

"Согласно результатам генетической экспертизы, останки, обнаруженные в районе Липового озера, принадлежат числившейся пропавшей без вести Салиндер Виталине", — говорится в релизе.

Уточняется, что останки были обнаружены на обочине Велижанского тракта в сентябре этого года. При этом эксперты отметили отсутствие внешних признаков, которые указывали бы на криминальный характер смерти 21-летней девушки.