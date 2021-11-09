"Девушка чудом смерти избежала": Убийца трёх студенток в Гае признался ещё в одном изнасиловании
По словам следователя, подозреваемый при даче показаний сказал, что не был бы против убить девушку, но для этого не представилось случая.
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Обвиняемый в жестоком убийстве трёх студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области Александр Лазарев признался в совершении ещё одного изнасилования. Об этом заявил руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Оренбургской области Дмитрий Анненков.
"Обвиняемый в убийстве и изнасиловании трёх студенток медколледжа признался ещё в одном преступлении. Ранее судимый за тяжкое преступление Лазарев освободился из колонии в июле, а в августе совершил ещё одно изнасилование. Потерпевшая чудом смерти избежала. Он признался, что был не против её убить, но просто не сложились обстоятельства", — сказал Анненков в интервью оренбургскому телевидению, которое опубликовано на сайте ведомства.
По его словам, потерпевшая решила заявить о преступлении. Что же касается убитых в Гае девушек, Анненков пояснил, что они случайно "стали жертвами преступника": злоумышленник просто заметил их на улице, никакие отношения его с ними не связывали, он абсолютно посторонний для них человек.
Напомним, что о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде.
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