Обвиняемый в жестоком убийстве трёх студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области Александр Лазарев признался в совершении ещё одного изнасилования. Об этом заявил руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Оренбургской области Дмитрий Анненков.

"Обвиняемый в убийстве и изнасиловании трёх студенток медколледжа признался ещё в одном преступлении. Ранее судимый за тяжкое преступление Лазарев освободился из колонии в июле, а в августе совершил ещё одно изнасилование. Потерпевшая чудом смерти избежала. Он признался, что был не против её убить, но просто не сложились обстоятельства", — сказал Анненков в интервью оренбургскому телевидению, которое опубликовано на сайте ведомства.