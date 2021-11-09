Адвокат Добровинский сравнил массовое ДТП на Садовом кольце и аварию с Ефремовым

Звёздный адвокат Александр Добровинский в беседе с Лайфом сравнил утреннюю аварию на Садовом кольце в Москве и печально известное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

"Это ДТП очень напоминает знакомую всем историю с Михаилом Ефремовым. Надеюсь, пострадавшего не постигнет участь Сергея Захарова", — сказал Добровинский.