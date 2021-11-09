Адвокат Добровинский сравнил массовое ДТП на Садовом кольце и аварию с Ефремовым
Юрист считает, что ужесточение наказания за превышение скорости и опасное вождение поможет снизить число "гонщиков".
Скриншот из видео © Telegram / Дептранс Москвы
Звёздный адвокат Александр Добровинский в беседе с Лайфом сравнил утреннюю аварию на Садовом кольце в Москве и печально известное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
"Это ДТП очень напоминает знакомую всем историю с Михаилом Ефремовым. Надеюсь, пострадавшего не постигнет участь Сергея Захарова", — сказал Добровинский.
Он также добавил, что считает абсолютно правильным решение Минюста ужесточить наказание за превышение скорости и опасное вождение. Юрист уверен, что это может снизить число "гонщиков" на дорогах.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
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