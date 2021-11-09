Хави провёл первую тренировку после назначения главным тренером "Барселоны"

Хави провёл первую тренировку на посту главного тренера "Барселоны". Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

По информации СМИ, Хави ужесточил порядок тренировок в "Барселоне". Теперь футболистам команды предписано приезжать на базу за полтора часа до начала занятий.

Накануне Хави был представлен в качестве нового наставника "Барселоны" на стадионе "Камп ноу". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.