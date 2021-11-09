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Хави провёл первую тренировку после назначения главным тренером "Барселоны"

Во главе каталонского клуба он сменил уволенного голландца Рональда Кумана.

9 ноября, 13:03
<p>Фото © ФК "Барселона"</p>

Фото © ФК "Барселона"

Хави провёл первую тренировку на посту главного тренера "Барселоны". Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

По информации СМИ, Хави ужесточил порядок тренировок в "Барселоне". Теперь футболистам команды предписано приезжать на базу за полтора часа до начала занятий.

Накануне Хави был представлен в качестве нового наставника "Барселоны" на стадионе "Камп ноу". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

"Мы хорошие друзья": Месси пожелал Хави удачи на посту главного тренера "Барселоны"

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Хави является воспитанником "Барселоны". За 17 сезонов он выиграл с командой 25 трофеев, в том числе четыре лиги чемпионов. После ухода из каталонского клуба в 2015 году хавбек отправился в катарский "Аль-Садд", где по окончании спортивной карьеры работал главным тренером. На посту главного тренера "Барселоны" он сменил уволенного голландца Рональда Кумана.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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