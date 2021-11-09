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В "Спартаке" опровергли слухи об интересе к футболисту "Ромы" Мхитаряну

Ранее армянский футболист признавался, что в детстве болел за красно-белых.

9 ноября, 12:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUmHeO-M46g/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">micki_taryan</a></p>

Фото © Instagram / micki_taryan

Московский "Спартак" опроверг информацию итальянских СМИ о том, что клуб рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника "Ромы" и сборной Армении Генриха Мхитаряна. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это неправда. Клуб не заинтересован в этом игроке", — заявил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Армянский футболист Мхитарян подрался с соперником прямо на поле

Армянский футболист Мхитарян подрался с соперником прямо на поле

Мхитарян выступает за "Рому" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл за итальянский клуб 15 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. Ранее полузащитник играл в составе донецкого "Шахтёра", дортмундской "Боруссии", "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Арсенала".

В 2017 году Мхитарян в одном из интервью признался, что в детстве болел за "Спартак".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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