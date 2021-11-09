В "Спартаке" опровергли слухи об интересе к футболисту "Ромы" Мхитаряну

Московский "Спартак" опроверг информацию итальянских СМИ о том, что клуб рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника "Ромы" и сборной Армении Генриха Мхитаряна. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это неправда. Клуб не заинтересован в этом игроке", — заявил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Мхитарян выступает за "Рому" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл за итальянский клуб 15 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. Ранее полузащитник играл в составе донецкого "Шахтёра", дортмундской "Боруссии", "Манчестер Юнайтед" и лондонского "Арсенала".