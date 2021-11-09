Роналду может уйти из "Манчестер Юнайтед", если клуб не попадёт в Лигу чемпионов
Он вернулся в стан красных дьяволов этим летом, спустя 12 лет после перехода в "Реал".
Фото © Clive Brunskill / Getty Images
Португалец Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" следующим летом, если клуб по итогам сезона не попадёт в Лигу чемпионов.
По данным Daily Express, легендарного португальца не устраивают последние результаты МЮ и он не хотел бы в будущем сезоне выступать в Лиге Европы.
Напомним, что в последнем матче "Манчестер Юнайтед" в дерби проиграл соседям из "Сити" со счётом 0:2. Команда Оле Гуннара Сульшера располагается на шестом месте в турнирной таблице.
Комментариев: 0