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Роналду может уйти из "Манчестер Юнайтед", если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

Он вернулся в стан красных дьяволов этим летом, спустя 12 лет после перехода в "Реал".

9 ноября, 12:15
<p>Фото © Clive Brunskill / Getty Images</p>

Фото © Clive Brunskill / Getty Images

Португалец Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" следующим летом, если клуб по итогам сезона не попадёт в Лигу чемпионов.

По данным Daily Express, легендарного португальца не устраивают последние результаты МЮ и он не хотел бы в будущем сезоне выступать в Лиге Европы.

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Напомним, что в последнем матче "Манчестер Юнайтед" в дерби проиграл соседям из "Сити" со счётом 0:2. Команда Оле Гуннара Сульшера располагается на шестом месте в турнирной таблице.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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