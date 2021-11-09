В КХЛ назвали лучших игроков прошедшей недели
В список попали сразу два представителя нижегородского "Торпедо".
Фото © ТАСС / Алеев Егор
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. В числе сильнейших оказались вратарь "Сибири" Харри Сятери и два представителя "Торпедо" — Теодор Леннстрём и нападающий Дамир Жафяров.
Сятери на прошлой неделе помог победить сибирякам в двух матчах из трёх, а также сыграл "на ноль" с казанским "Ак Барсом". Леннстрём же, которого признали лучшим защитником, сумел набрать шесть очков в трёх поединках. На один результативный балл больше у Жафярова, который также стал автором хет-трика в игре с "Сочи".
Добавим, что лучшим новичком недели в лиге назвали игрока "Сочи" Кирилла Мельниченко, который дважды выступал в роли ассистента.
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