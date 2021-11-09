В КХЛ назвали лучших игроков прошедшей недели

Сятери на прошлой неделе помог победить сибирякам в двух матчах из трёх, а также сыграл "на ноль" с казанским "Ак Барсом". Леннстрём же, которого признали лучшим защитником, сумел набрать шесть очков в трёх поединках. На один результативный балл больше у Жафярова, который также стал автором хет-трика в игре с "Сочи".