НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В КХЛ назвали лучших игроков прошедшей недели

В список попали сразу два представителя нижегородского "Торпедо".

9 ноября, 10:56

Фото © ТАСС / Алеев Егор

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. В числе сильнейших оказались вратарь "Сибири" Харри Сятери и два представителя "Торпедо" — Теодор Леннстрём и нападающий Дамир Жафяров.

Сятери на прошлой неделе помог победить сибирякам в двух матчах из трёх, а также сыграл "на ноль" с казанским "Ак Барсом". Леннстрём же, которого признали лучшим защитником, сумел набрать шесть очков в трёх поединках. На один результативный балл больше у Жафярова, который также стал автором хет-трика в игре с "Сочи".

Хоккейный "Спартак" дома уступил "Сибири" в матче КХЛ

Хоккейный "Спартак" дома уступил "Сибири" в матче КХЛ

Добавим, что лучшим новичком недели в лиге назвали игрока "Сочи" Кирилла Мельниченко, который дважды выступал в роли ассистента.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1