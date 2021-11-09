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Скандально победившую на Олимпиаде Ашрам назвали спортсменкой года в Израиле

Любопытно, что награды она удостаивается уже четвёртый год подряд.

9 ноября, 10:55
<p>Фото © Laurence Griffiths / Getty Images</p>

Фото © Laurence Griffiths / Getty Images

Олимпийская чемпионка Игр в Токио по художественной гимнастике Линой Ашрам признана спортсменкой года в Израиле, об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Любопытно, что такой награды она удостаивается уже четвёртый раз кряду. Спортсменом года же был назван гимнаст Артём Долгопят, который завоевал в Токио золотую медаль в вольных упражнениях.

"Не такая, как все": Гимнастка Ашрам объяснила свою победу на Олимпиаде тем, что она нерусская

"Не такая, как все": Гимнастка Ашрам объяснила свою победу на Олимпиаде тем, что она нерусская

Напомним, Линой Ашрам победила на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье. При этом по ходу выступления у неё из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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