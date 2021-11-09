Скандально победившую на Олимпиаде Ашрам назвали спортсменкой года в Израиле

Любопытно, что такой награды она удостаивается уже четвёртый раз кряду. Спортсменом года же был назван гимнаст Артём Долгопят, который завоевал в Токио золотую медаль в вольных упражнениях.

"Не такая, как все": Гимнастка Ашрам объяснила свою победу на Олимпиаде тем, что она нерусская

Напомним, Линой Ашрам победила на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье. При этом по ходу выступления у неё из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.