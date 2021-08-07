Россиянка Дина Аверина после серебра в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио заявила, что на сегодняшний день именно она является победительницей соревнований. Об этом она рассказала журналистам.

По сумме выступлений в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой Дина Аверина получила от судей 107,650 балла. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля (107,800). Арина Аверина, сестра-близняшка Дины, стала четвёртой (102,100).

"Моя совесть чиста. Четыре вида прошла для себя хорошо, без потерь. Считаю, на сегодняшний день я выиграла. Судьи знали, что мы всегда выигрываем. Вот и было такое судейство", — заявила Дина Аверина.

По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. В том числе не была удовлетворена и апелляция сборной России после того, как Дина Аверина показала свою программу с лентой.

"Было долго в конце, когда выставляли последнюю оценку. Я сразу поняла, что они делают так, чтобы я не выиграла. Я столько лет в спорте — всё уже знаю", — отметила 22-летняя гимнастка.