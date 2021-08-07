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Судьи отклонили три протеста сборной России на соревнованиях по художественной гимнастике на Играх

Наши спортсменки не смогли взять золото в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде впервые с 1996 года.

7 августа, 09:54
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Тренеры сборной России по художественной гимнастике подали четыре протеста в связи с выставленными Дине и Арине Авериным баллами в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

Из них была удовлетворена только апелляция после выступления Арины Авериной в упражнении с булавами. Ей повысили оценку. Два протеста Дины Авериной и один — Арины были отклонены.

Соревнования завершились победой израильской гимнастки Линой Ашрам, получившей в сумме 107,800 балла. Дина Аверина стала второй (107,650), Арина — четвёртой (102,100).

Впервые с 1996 года без золота: Дина Аверина принесла России серебро в художественной гимнастике на Олимпиаде

Впервые с 1996 года без золота: Дина Аверина принесла России серебро в художественной гимнастике на Олимпиаде

Российские спортсменки не смогли взять золотую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде впервые с 1996 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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