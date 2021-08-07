Судьи отклонили три протеста сборной России на соревнованиях по художественной гимнастике на Играх
Наши спортсменки не смогли взять золото в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде впервые с 1996 года.
Фото © Олимпийский комитет России
Тренеры сборной России по художественной гимнастике подали четыре протеста в связи с выставленными Дине и Арине Авериным баллами в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио.
Из них была удовлетворена только апелляция после выступления Арины Авериной в упражнении с булавами. Ей повысили оценку. Два протеста Дины Авериной и один — Арины были отклонены.
Соревнования завершились победой израильской гимнастки Линой Ашрам, получившей в сумме 107,800 балла. Дина Аверина стала второй (107,650), Арина — четвёртой (102,100).
Впервые с 1996 года без золота: Дина Аверина принесла России серебро в художественной гимнастике на Олимпиаде
Российские спортсменки не смогли взять золотую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде впервые с 1996 года.
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