Судьи отклонили три протеста сборной России на соревнованиях по художественной гимнастике на Играх

Тренеры сборной России по художественной гимнастике подали четыре протеста в связи с выставленными Дине и Арине Авериным баллами в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

Из них была удовлетворена только апелляция после выступления Арины Авериной в упражнении с булавами. Ей повысили оценку. Два протеста Дины Авериной и один — Арины были отклонены.

Соревнования завершились победой израильской гимнастки Линой Ашрам, получившей в сумме 107,800 балла. Дина Аверина стала второй (107,650), Арина — четвёртой (102,100).