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Впервые с 1996 года без золота: Дина Аверина принесла России серебро в художественной гимнастике на Олимпиаде

Победу в личном многоборье одержала спортсменка из Израиля Линой Ашрам.

7 августа, 09:27
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Российские сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины заняли второе и четвёртое место соответственно на Олимпиаде в Токио в соревнованиях в личном многоборье по художественной гимнастике.

По сумме выступлений в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой Дина Аверина получила от судей 107,650 балла, Арина — 102,100. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля (107,800). Бронзу завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько (102,700).

Накануне в квалификации Дина и Арина Аверины заняли первое и второе место соответственно. Ашрам показала третий результат, Горносько — четвёртый.

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Российские спортсменки не смогли взять золото в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде впервые с 1996 года. С тех пор наша команда неизменно побеждала в групповых упражнениях, а в личном многоборье на верхнюю ступень пьедестала поднимались Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева (дважды) и Маргарита Мамун.

На Олимпиаде в Токио сборная России уже завоевала 64 медали (17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые). В общекомандном зачёте наши спортсмены идут на пятой позиции. Впереди — Китай, США, Япония и Великобритания.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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