Российские сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины заняли второе и четвёртое место соответственно на Олимпиаде в Токио в соревнованиях в личном многоборье по художественной гимнастике.

По сумме выступлений в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой Дина Аверина получила от судей 107,650 балла, Арина — 102,100. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля (107,800). Бронзу завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько (102,700).

Накануне в квалификации Дина и Арина Аверины заняли первое и второе место соответственно. Ашрам показала третий результат, Горносько — четвёртый.

Российские спортсменки не смогли взять золото в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде впервые с 1996 года. С тех пор наша команда неизменно побеждала в групповых упражнениях, а в личном многоборье на верхнюю ступень пьедестала поднимались Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева (дважды) и Маргарита Мамун.