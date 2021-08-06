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Дина и Арина Аверины пробились в финал Олимпиады в художественной гимнастике

Россиянки поборются за золото в личном многоборье в субботу, 7 августа.

6 августа, 09:20
<p>Фото © Fabrizio Carabelli / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Fabrizio Carabelli / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях в личном многоборье по художественной гимнастике.

В квалификации Дина Аверина показала лучший результат, получив общую оценку 106,300 балла. Её сестра-близняшка Арина стала второй (106,175).

Финал в личном многоборье пройдёт в субботу, 7 августа. Спортсменкам предстоит выступить в упражнениях с обручем, мячом, лентой и булавами.

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Дина Аверина является 13-кратной чемпионкой мира. Арина побеждала на ЧМ четыре раза. Девушкам по 22 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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