Дина и Арина Аверины пробились в финал Олимпиады в художественной гимнастике

Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финал Олимпиады в Токио в соревнованиях в личном многоборье по художественной гимнастике.

В квалификации Дина Аверина показала лучший результат, получив общую оценку 106,300 балла. Её сестра-близняшка Арина стала второй (106,175).

Финал в личном многоборье пройдёт в субботу, 7 августа. Спортсменкам предстоит выступить в упражнениях с обручем, мячом, лентой и булавами.