Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть На соревнованиях в японской столице будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Трансляции покажут три федеральных канала — Первый, "Россия-1" и "Матч ТВ". 23 июля, 11:49 Фото © пресс-служба "Токио-2020"

В Японии стартуют XXXII летние Олимпийские игры. Соревнования должны были пройти прошлым летом, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. При этом название "Токио-2020" решили оставить в маркетинговых целях. Лайф отвечает на самые часто задаваемые вопросы о предстоящей Олимпиаде.

Где будут проходить Олимпийские игры в 2021 году

Соревнования пройдут в столице Японии Токио и его пригородах, а также в префектурах Канагава, Сайтама, Тиба, Сидзуока, Ибараки, Фукусима и Мияги. Из-за пандемии иностранных болельщиков на Олимпиаде вообще не будет. Пустые трибуны ожидаются и на всех мероприятиях в столичном регионе. Японским зрителям будет открыт доступ на арены лишь в префектурах Фукусима, Мияги, Сидзуока и Ибараки. Таким образом, подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без болельщиков.

Где смотреть Олимпиаду-2021

Российских телезрителей ждёт масштабное освещение Олимпиады. Игры в большом объёме покажут три федеральных канала — Первый, "Россия-1" и "Матч ТВ". Трансляция церемонии открытия состоится на Первом канале 23 июля (начало — в 14:00 по московскому времени). Церемонию закрытия Олимпиады 8 августа покажет "Россия-1" (начало — также в 14:00 мск).

Когда начинается Олимпиада в Токио в 2021 году

Официально Игры начнутся в пятницу, 23 июля. При этом первые результаты появились ещё до церемонии открытия. Раньше других в борьбу на групповом этапе вступили футболисты и представительницы софтбола (женского варианта бейсбола). Согласно расписанию розыгрыш медалей начнётся в субботу, 24 июля. Первый комплект олимпийских наград достанется призёрам соревнований в стрельбе из винтовки с десяти метров у женщин.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио

Торжественная церемония открытия Олимпиады состоится на Национальном стадионе в Токио в пятницу, 23 июля. Начало — в 14:00 по московскому времени. Церемония пройдёт без зрителей, на трибуны допустят лишь 950 официальных лиц. Среди них будут спонсоры Игр, дипломаты и представители МОК. Ожидается присутствие глав 15 государств и международных организаций. Президент России Владимир Путин на Олимпиаду не поедет.

Когда пройдёт Олимпиада в Токио (даты)

Официальные сроки проведения соревнований — с 23 июля по 8 августа 2021 года. На Олимпиаде будет разыграно рекордное за всю историю Игр количество медалей — 339 комплектов. Сильнейших будут определять представители 33 видов спорта. При этом карате, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг были впервые внесены в олимпийскую программу. Кроме того, после долгого перерыва будут разыграны награды в бейсболе и его женской разновидности софтболе.

Какие ограничения введены из-за коронавируса

Игры будут проходить на фоне стремительного роста числа заражений CoViD-19 в Токио. Есть большое количество заболевших и среди лиц, имеющих непосредственное отношение к Олимпиаде, — спортсменов, членов официальных делегаций и обслуживающего персонала. Заразился в том числе и российский чемпион Европы по плаванию Илья Бородин. На дистанции 200 метров комплексом его заменит Максим Ступин.

Обязательной вакцинации от участников Игр не требуется, но меры безопасности введены очень жёсткие. Места проживания атлетов отгорожены от внешнего мира, им запрещено покидать так называемые пузыри. Спортсменам придётся ежедневно проходить тестирование на коронавирус, постоянно заполнять разнообразные графики и передавать всю информацию в оргкомитет.

Почему российские спортсмены будут выступать без флага и гимна

Из-за санкций WADA наши атлеты приехали в Токио в нейтральном статусе. Использование национального флага запрещено, но белый, синий и красный цвета можно в произвольном порядке использовать на форме. Российские спортсмены в Токио выступят под флагом ОКР и под английским вариантом аббревиатуры — ROC. Вместо гимна в честь наших побед будет звучать концерт для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Какие задачи стоят перед сборной России на Олимпиаде в Токио

ОКР ожидает, что наши спортсмены выиграют на Играх в Японии от 50 до 60 медалей и войдут в тройку лидеров в неофициальном командном зачёте. При этом авторитетная аналитическая компания Gracenote прогнозирует, что россияне завоюют на Олимпиаде 68 наград и по этому показателю уступят только сборной США (96 медалей).

В каких видах спорта стоит ожидать российских побед

В окончательный состав России для участия в Олимпийских играх в Токио вошло 335 спортсменов. Позже заявка была сокращена из-за дисквалификации гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачёва. В их допинг-пробах нашли мельдоний. За неделю до старта Игр за допинговые нарушения были также отстранены российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко, но их апелляции удовлетворил CAS.

Никто не сомневается, что наши возьмут весь золотой запас в художественной гимнастике и синхронном плавании. Награды высшей пробы стоит также ожидать в единоборствах, плавании, спортивной гимнастике, фехтовании и теннисе. В самом медалеёмком виде спорта — лёгкой атлетике — из-за санкций выступит только десять россиян, зато каждый из них способен бороться за медали.

XXXII летние Олимпийские игры Токио (Япония) 23 июля – 8 августа Прямые трансляции: Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ"

Авторы Роман Фейгин