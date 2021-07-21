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Первая потеря: Российский пловец Бородин пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

При этом у остальных представителей плавания с тестами полный порядок. До этого заболевание обнаружили у спортсменов из Чехии, Чили и других стран.

21 июля, 13:25
<p>Фото © ТАСС / imago images / Insidefoto</p>

Фото © ТАСС / imago images / Insidefoto

Чемпион Европы, российский пловец Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом РИА "Новости" сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко.

"К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет. Илья — один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это всё-таки случилось", — заявил Авдиенко.

Даже Император против: Олимпийские игры в Токио уже стартовали, но их всё ещё могут отменить

Даже Император против: Олимпийские игры в Токио уже стартовали, но их всё ещё могут отменить

При этом у остальных членов сборной по плаванию с тестами всё в порядке, уже 22 июля они вылетят в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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