Чемпион Европы, российский пловец Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом РИА "Новости" сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко.

"К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет. Илья — один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это всё-таки случилось", — заявил Авдиенко.