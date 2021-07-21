Даже Император против: Олимпийские игры в Токио уже стартовали, но их всё ещё могут отменить На первый взгляд ситуация кажется абсурдной, однако исключать такого развития событий тоже не стоит. 21 июля, 12:05 Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Олимпийские игры в Токио уже стартовали, с чем всех болельщиков и спортсменов можно поздравить! За два дня до церемонии открытия на японской земле уже прошли первые соревнования. Тем не менее оргкомитет Игр не исключает варианта, при котором они будут отменены. Но как же так?

Виной всему, кто бы вы думали, — коронавирус. Генеральный секретарь организационного комитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что если Японию и Токио ждёт резкий рост числа заболевших, то соревнования придётся отменить.

"Мы не можем предсказать, что произойдёт с числом заражений коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждение, если будет новый всплеск. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев заражения может увеличиваться или уменьшаться, поэтому мы будем оценивать ситуацию по ходу", — отметил Муто.

Здесь важно понимать, что жители Японии будут такому решению всецело рады. Местные очень серьёзно переживают из-за того, что десятки тысяч спортсменов и представителей делегаций из разных стран привезут в страну новые случаи коронавирусной инфекции, доведя их число до нового пика.

С другой стороны, живут спортсмены и журналисты в отдельном периметре, откуда выйти фактически невозможно. К тому же они ежедневно сдают ПЦР-тесты и почти никак не контактируют с местным населением, которое спортсменов боится, словно огня. По сути, даже на трибунах болельщиков не будет.

Правда, масла в огонь подливают всё новые случаи заражения непосредственно участников Игр. Дошло до первого в истории отстранения от соревнований из-за коронавируса. Не повезло спортсменке из Чили Фернанде Агирре, которая должна была выступать на турнире по тхэквондо. Положительный тест перечеркнул все её планы. Теперь в этой графе лишь один пункт — "десятидневный карантин". В эту же статистику попала и скейтбордистка из Нидерландов Кэнди Джейкобс. Она, как и Агирре, тоже пропустит Олимпиаду.

Всего же, по последним данным, коронавирус выявлен у 79 человек, так или иначе связанных с Олимпийскими играми. Казалось бы, для огромного Токио цифра совсем небольшая. Но не будем забывать про условия "пузыря", и совсем не ясно, как внутри него болезнь будет распространяться дальше. А впереди — церемония открытия, где не обойдётся без традиционного парада участников Игр. В нынешних условиях мероприятие крайне тревожное.

Проблемой для Олимпиады можно назвать не только боязнь местных жителей, но и достаточно настороженное отношение к играм императора Нарухито. Согласно данным опросов, он всё же против проведения соревнований из-за того, что они могут принести новую волну заражений в страну. К тому же желание и настроение народа Нарухито уж точно никак не может игнорировать.

Сейчас очень трудно представить, что Игры будут отменены. Тем не менее если же это случится, то МОК и всю Японию будут ждать два очень серьёзных удара. Первый — финансовый. Не так-то просто взять и отменить Игры. Даже такое решение несёт в себе огромные затраты. Не забываем и про те деньги, которые были вложены в организацию Олимпиады. По предварительным данным, общий ущерб может перевалить за миллиард долларов. Далеко не самые маленькие деньги.

Не забудем про телеправа, рекламу и иную медийную составляющую. Все каналы мира уже перекроили свою сетку, лишь бы показать зрителям Игры в Токио. И если они не состоятся, то у МОК могут быть большие проблемы и с этой стороны.

Второй — репутационный. Вряд ли МОК позволит себе не провести Игры на фоне успешного Евро-2020. Обратим внимание и на то, что футбольный турнир собрал сразу 12 городов в разных странах Старого Света. Явно Томас Бах не хочет, чтобы каждый тыкал пальцем в сторону пяти олимпийских колец и говорил что-то про другие турниры. И ладно бы дело было только в иных тратах, важно ведь ещё и то, что Олимпийские игры всегда были направлены на сплочение мира и всех его жителей. А тут решение может взять и перечеркнуть одну из важнейших идей всех Игр.

Серьёзный вопрос в таком случае возникнет и относительно зимних Игр 2022 года в Пекине. Китай вроде как уже победил коронавирус, но вряд ли это будет кого-либо волновать, если МОК отменит Игры в Токио.

"Мы выкладываемся на 120 процентов, чтобы провести успешную Олимпиаду. Соревнования по софтболу уже начались, а через два дня мы готовимся провести церемонию открытия", — заявили РИА "Новости" в оргкомитете Олимпиады.

Будем реалистами, для отмены нынешних Олимпийских игр должно случиться нечто из ряда вон выходящее. Какой бы ни была организация в Токио, а японцы делают всё для того, чтобы ковид не разгуливал по "пузырю" совсем бесконтрольно. Возможно, генсек оргкомитета Игр Муто сделал дежурное заявление, которым в очередной раз хотел призвать всех быть осторожными. Впрочем, жути он навёл немало.

Авторы Шамиль Гаджиев