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Спортсмены болеют, японцы протестуют: Кому вообще нужна эта Олимпиада

До старта Игр в Токио остаётся всего две недели. В 2020 году из-за коронавируса их перенесли на год, но проблем меньше не стало. Первая Олимпиада с пустыми трибунами будет очень странным зрелищем.

9 июля, 21:40
<p>Фото © пресс-служба оргкомитета Олимпиады</p>

Фото © пресс-служба оргкомитета Олимпиады

Предстоящие Олимпийские игры в Токио обещают стать самыми необычными в истории. Да почему обещают — точно станут! Если они, конечно, вообще состоятся. Само собой, подготовка к главным соревнованиям в спортивном календаре идёт полным ходом, но в условиях пандемии она приобретает всё более причудливые формы.

Напомним, что Олимпиада должна была пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за распространения CoViD-19 соревнования перенесли на год. Теперь Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021-го, но название "Токио-2020" сохранили.

В ходе подготовки к Играм сомнения в их успешном проведении никуда не исчезали. Японская пресса с поразительной регулярностью публиковала и продолжает публиковать социологические опросы на олимпийскую тематику. Согласно исследованиям, большинство населения страны или, по крайней мере, значительная его часть выступают за новый перенос соревнований или их окончательную отмену.

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Жительница Японии попыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета

Организаторы ещё в марте объявили, что иностранных болельщиков на Игры точно не допустят. Относительно местных жителей были очень большие сомнения. И вот накануне Правительство Японии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио на период с 12 июля по 22 августа. Как сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, оно обусловлено сложившимся тяжёлым положением из-за пандемии коронавируса. Количество новых заражений вновь начало расти.

В связи с этим в срочном порядке была организована пятисторонняя встреча с участием министра по делам Игр Тамаё Марукавы, президента МОК Томаса Баха, главы Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса, губернатора Токио Юрико Коикэ и главы оргкомитета соревнований Сэйко Хасимото. На ней было принято решение вообще не допускать зрителей на трибуны в столичном регионе. При этом на олимпийских объектах в префектурах Фукусима, Мияги и Сидзуока, где пройдут отдельные соревнования, лимит на допуск болельщиков составит десять тысяч человек и не более 50% от максимальной вместимости стадионов.

Это означает, что самые интересные события Игр, в том числе церемонии открытия и закрытия, пройдут при пустых трибунах. Заместитель исполнительного директора олимпийского оргкомитета Хидэнори Судзуки даже прослезился на пресс-конференции, извиняясь за введение подобных ограничений. Но слезами, как говорится, делу не поможешь.

Организаторы Олимпиады решили не пускать зрителей на соревнования в Токио

Организаторы Олимпиады решили не пускать зрителей на соревнования в Токио

В пятницу в Токио прибыл олимпийский огонь. Торжественная церемония с участием губернатора Юрико Коикэ по этому случаю прошла на стадионе "Комадзава Олимпик". А рядом с ареной собралось немало местных жителей, которые, мягко говоря, недовольны всей этой олимпийской шумихой на фоне пандемии. Они требовали отменить Игры. А ведь ещё и онлайн-петиции с просьбой не проводить Олимпиаду в нынешней непростой ситуации регулярно собирают сотни тысяч подписей. Интересно, услышит ли кто-нибудь глас народа?

Само собой, на время проведения Игр были введены строгие меры безопасности, которые в первую очередь коснутся спортсменов. Будет жёстко ограничено время пребывания атлетов в Олимпийской деревне, им придётся ежедневно проходить тестирование на CoViD-19, постоянно заполнять разнообразные графики и передавать всю информацию в оргкомитет.

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В Токио стартовал заключительный этап эстафеты олимпийского огня

Режим тренировок, местонахождение человека — всё это через геолокацию будет отслеживать мобильное приложение, устанавливаемое в телефон. Все свои перемещения надо согласовывать. Если ты окажешься не там, где обозначил, или, не дай бог, вышел за пределы пузыря, то сначала получаешь предупреждение, а в следующий раз — красная карточка, отправляешься домой, — рассказал перед Олимпиадой президент ОКР Станислав Поздняков.

Но беда никогда ведь не приходит одна. Как только спортсмены начали прибывать в Японию, чтобы отбыть там необходимый карантин, так сразу же пошли положительные тесты на коронавирус. Одним из заразившихся стал представитель Литвы, он сейчас находится в тренировочном лагере в Хирацуке. Также заболел член олимпийской делегации Израиля. У него обнаружили вирус по прибытии в токийский аэропорт Ханэда.

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Опубликован окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Страшновато становится за всех участников предстоящих Игр. То ли ещё будет! Вот и олимпийский призёр в велоспорте на треке россиянка Анастасия Войнова признаётся, что перед поездкой в Токио не чувствует себя в безопасности.

Боязно на самом деле ехать на Олимпиаду в ситуации, когда надо каждый день сдавать тесты и ждать результаты. До Олимпиады не вакцинировалась, потому что у меня высокое количество антител, и хотелось бы избежать каких-то возможных сбоев, — сказала наша прославленная спортсменка, четырежды побеждавшая на чемпионатах мира.

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Вообще, не очень понятно, как в этих условиях можно стремиться к победе, рисковать своим здоровьем на спортивных аренах и пытаться выполнять поставленные задачи. Кстати, на Олимпиаде в японской столице планируется разыграть 339 комплектов медалей. Этот показатель станет рекордным за всю историю Игр. Не слишком ли много в нынешних непростых условиях? Понятно, что сокращать олимпийскую программу уже поздно, но справятся ли организаторы с таким объёмом соревнований?

Для России Олимпиада в Токио будет вдвойне или также втройне особенной. Из-за допинговых скандалов нас лишили национального флага и гимна. И вообще, за российскими спортсменами будут внимательно следить, чтобы они нигде, не дай бог, не продемонстрировали символику страны. А тут ещё и все эти коронавирусные ограничения.

Россию на Олимпиаде в Токио будут представлять 335 спортсменов. Перед ними поставлена непростая задача — попасть в тройку лидеров в неофициальном командном зачёте. Что ж, остаётся только пожелать им удачи. Чем сложнее условия, тем приятнее потом будут победы!

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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