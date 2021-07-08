В Токио из-за ковида вводят режим ЧС, который охватит период Олимпиады

Правительство Японии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио на период с 12 июля по 22 августа. Как сообщил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура, оно обусловлено сложившимся тяжёлым положением из-за коронавируса.

"В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм "дельта". Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа", — сказал он.

Отметим, что в это время в Токио будут проходить летние Олимпийские игры, запланированные в японской столице с 23 июля по 8 августа.