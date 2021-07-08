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В Токио из-за ковида вводят режим ЧС, который охватит период Олимпиады

В столице Японии сохраняется тенденция увеличения числа заражений, также распространяется штамм "дельта".

8 июля, 01:19
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Olympic" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олимпийские игры</a></p>

Фото © Twitter / Олимпийские игры

Правительство Японии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио на период с 12 июля по 22 августа. Как сообщил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура, оно обусловлено сложившимся тяжёлым положением из-за коронавируса.

"В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм "дельта". Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа", сказал он.

Почти половина мероприятий Олимпиады в Токио может пройти без зрителей

Почти половина мероприятий Олимпиады в Токио может пройти без зрителей

Отметим, что в это время в Токио будут проходить летние Олимпийские игры, запланированные в японской столице с 23 июля по 8 августа.

Ранее Лайф писал о том, что в связи с пандемией коронавируса организаторы Олимпиады ограничат посещаемость соревнований десятью тысячами зрителей. Премьер-министр Японии отметил, что, если в стране будет введён режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, Олимпиада может и вовсе пройти без зрителей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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