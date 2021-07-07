Глава Федерации гребли считает, что положительные допинг-пробы двух спортсменов могут быть ошибкой

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин уверен, что положительные результаты допинг-проб Никиты Моргачёва и Павла Сорина могли быть ошибкой. Об этом он заявил РИА "Новости".

Он подчеркнул, что Моргачёв собирался на свою пятую Олимпиаду, а Сорин всегда со всей серьёзностью относился к правилам. При этом к обоим спортсменам ранее не возникало никаких вопросов в плане допинга.

"Когда узнали об этой истории, мы изменили состав (на Олимпиаду). При этом мы ещё не исключаем, что произошла какая-то ошибка. Но мы понимаем, что команда в любом случае должна выступать на Олимпийских играх. Поэтому мы уведомили ОКР и подали запасных спортсменов на участие в ОИ, в срочном порядке оформляем документы для их поездки в Токио", — заявил Свирин.

Вместо Моргачёва и Сорина в заявку сборной внесли Никиту Еськина и Александра Матвеева.