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Глава Федерации гребли считает, что положительные допинг-пробы двух спортсменов могут быть ошибкой

Ранее стало известно, что в крови двух участников олимпийской сборной обнаружили мельдоний. В скором времени будет проведено вскрытие пробы Б.

7 июля, 12:15
<p>Никита Моргачёв / Павел Сорин.<em style="font-style: italic;"> </em>Фото © Getty Images / Philipp Schmidli, <a href="https://www.instagram.com/p/CDD18gaogNV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/row60psk</a></p>

Никита Моргачёв / Павел Сорин. Фото © Getty Images / Philipp Schmidli, instagram.com/row60psk

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин уверен, что положительные результаты допинг-проб Никиты Моргачёва и Павла Сорина могли быть ошибкой. Об этом он заявил РИА "Новости".

Он подчеркнул, что Моргачёв собирался на свою пятую Олимпиаду, а Сорин всегда со всей серьёзностью относился к правилам. При этом к обоим спортсменам ранее не возникало никаких вопросов в плане допинга.

"Когда узнали об этой истории, мы изменили состав (на Олимпиаду). При этом мы ещё не исключаем, что произошла какая-то ошибка. Но мы понимаем, что команда в любом случае должна выступать на Олимпийских играх. Поэтому мы уведомили ОКР и подали запасных спортсменов на участие в ОИ, в срочном порядке оформляем документы для их поездки в Токио", — заявил Свирин.

Вместо Моргачёва и Сорина в заявку сборной внесли Никиту Еськина и Александра Матвеева.

Двое гребцов сборной России попались на допинге и могут не поехать на Олимпиаду

Двое гребцов сборной России попались на допинге и могут не поехать на Олимпиаду

Ранее Лайф сообщал, что члены сборной России по академической гребле Никита Моргачёв и Павел Сорин провалили допинг-пробы на мельдоний, который был обнаружен в их крови.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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