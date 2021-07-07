Двое гребцов сборной России попались на допинге и могут не поехать на Олимпиаду

Члены сборной России по гребле Никита Моргачев и Павел Сорин провалили допинг-пробы на мельдоний, который был обнаружен в их крови. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительный результат у двух спортсменов — Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь, в Москве", — заявил Свирин.