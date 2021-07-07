Двое гребцов сборной России попались на допинге и могут не поехать на Олимпиаду
В скором времени будет проведено вскрытие пробы Б, которое оставляет надежды на хороший результат для наших спортсменов.
Никита Моргачев / Павел Сорин. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, instagram.com/row60psk
Члены сборной России по гребле Никита Моргачев и Павел Сорин провалили допинг-пробы на мельдоний, который был обнаружен в их крови. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
"Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительный результат у двух спортсменов — Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь, в Москве", — заявил Свирин.
Он также отметил, что будет проходить вскрытие пробы Б, а надежды на её отрицательный результат по-прежнему сохраняются. Тем не менее с большой долей вероятности, спортсмены пропустят Олимпийские игры в Токио, которые стартуют 23 июля.
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