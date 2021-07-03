Футболиста ЦСКА включили в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Токио

Защитника московского ЦСКА Бруно Фукса включили в окончательную заявку сборной Бразилии на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщается в твиттере Бразильской конфедерации футбола.

В заявку также попали в том числе бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес, нападающий амстердамского "Аякса" Антони, форвард "Эвертона" Ришарлисон, хавбек мадридского "Реала" Рейниер и игрок атаки лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли.

André Jardine define substitutos, chama mais quatro atletas e fecha lista final dos Jogos Olímpicos. Veja como ficou! 🇧🇷🏅#Jogosolímpicos #EmBuscadoOuro pic.twitter.com/dfxMpfCpij — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 2, 2021

Первоначально в заявке олимпийской сборной Бразилии присутствовал и полузащитник петербургского "Зенита" Малком, но в окончательный список он не попал.

Фукс перешел в ЦСКА в августе 2020 года из бразильского "Интернасьонала". Сумма сделки составила 8 миллионов евро. Из-за травмы он пока провёл за армейский клуб только один матч, в шестом туре минувшего розыгрыша чемпионата России выйдя на замену в игре против грозненского "Ахмата" (3:0).

