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Футболиста ЦСКА включили в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Токио

Из-за травмы он пока провёл за армейский клуб только один матч, в августе 2020 года выйдя на замену в игре чемпионата России против "Ахмата".

3 июля, 10:14
<p>Фото © <a href="https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bruno-fuks-podpisal-kontrakt-s-krasnosinimi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА</a></p>

Фото © ПФК ЦСКА

Защитника московского ЦСКА Бруно Фукса включили в окончательную заявку сборной Бразилии на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщается в твиттере Бразильской конфедерации футбола.

В заявку также попали в том числе бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес, нападающий амстердамского "Аякса" Антони, форвард "Эвертона" Ришарлисон, хавбек мадридского "Реала" Рейниер и игрок атаки лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли.

Первоначально в заявке олимпийской сборной Бразилии присутствовал и полузащитник петербургского "Зенита" Малком, но в окончательный список он не попал.

Фукс перешел в ЦСКА в августе 2020 года из бразильского "Интернасьонала". Сумма сделки составила 8 миллионов евро. Из-за травмы он пока провёл за армейский клуб только один матч, в шестом туре минувшего розыгрыша чемпионата России выйдя на замену в игре против грозненского "Ахмата" (3:0).

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Олимпиада пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Бразилии сыграет в группе D с командами Кот-д’Ивуара, Саудовской Аравии и Германии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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