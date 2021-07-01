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Российские баскетболисты второй раз подряд пропустят Олимпиаду

В последний раз команда выступала на Играх в Лондоне в 2012 году, завоевав бронзовые медали.

1 июля, 16:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FIBA/status/1410624049097678853" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Basketball Federation</a></p>

Фото © Twitter / Russian Basketball Federation

Мужская сборная России по баскетболу со счётом 67:69 уступила команде Германии во втором матче олимпийской квалификации и не смогла выйти в полуфинал турнира. Соревнования продолжаются в хорватском Сплите.

У россиян самым результативным стал капитан команды Андрей Воронцевич, набравший 17 очков. В составе немцев наибольший вклад в победу внёс его бывший партнёр по ЦСКА Йоханнес Фойгтманн (13 баллов).

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В группе А сборная России заняла последнее, третье место, лишившись шансов побороться за путёвку на Олимпиаду в Токио. Накануне команда Сергея Базаревича уступила Мексике (64:72).

В полуфинале Германия сыграет с победителем матча в группе B между Хорватией и Тунисом. Вторую пару составят Мексика и Бразилия. Команда, которая выиграет в финальном матче, примет участие в олимпийском турнире.

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Мужская сборная России пропустит вторую Олимпиаду подряд. В последний раз команда выступала на Играх в Лондоне в 2012 году, завоевав бронзовые медали.

Не смогли отобраться на токийскую Олимпиаду и российские баскетболистки.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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