"Запретите улыбку и красоту": Губерниев прокомментировал решение МОК по купальникам синхронисток с медведем
Ранее наших спортсменок призвали изменить дизайн костюмов из-за того, что предыдущий рисунок на них "напоминал Россию".
Фото © VK / Дмитрий Губерниев
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграме отреагировал на запрет МОК использовать нашим синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко на Олимпиаде купальники с изображением медведя.
"Запретите улыбку Ромашиной и красоту Колесниченко? Это ведь тоже Россия! Девочки, вперёд! Золотые мои русалки! Никакие враги не сломят нас!" — написал комментатор.
Ранее Лайф сообщал, что МОК запретил россиянкам показывать свою программу на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя.
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