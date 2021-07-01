Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграме отреагировал на запрет МОК использовать нашим синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко на Олимпиаде купальники с изображением медведя.

"Запретите улыбку Ромашиной и красоту Колесниченко? Это ведь тоже Россия! Девочки, вперёд! Золотые мои русалки! Никакие враги не сломят нас!" — написал комментатор.