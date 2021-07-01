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"Запретите улыбку и красоту": Губерниев прокомментировал решение МОК по купальникам синхронисток с медведем

Ранее наших спортсменок призвали изменить дизайн костюмов из-за того, что предыдущий рисунок на них "напоминал Россию".

1 июля, 13:17
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/dmitry_guberniev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Губерниев</a></p>

Фото © VK / Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграме отреагировал на запрет МОК использовать нашим синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко на Олимпиаде купальники с изображением медведя.

"Запретите улыбку Ромашиной и красоту Колесниченко? Это ведь тоже Россия! Девочки, вперёд! Золотые мои русалки! Никакие враги не сломят нас!" — написал комментатор.

Российским синхронисткам запретили выступать на ОИ в купальниках с изображением медведя

Российским синхронисткам запретили выступать на ОИ в купальниках с изображением медведя

Ранее Лайф сообщал, что МОК запретил россиянкам показывать свою программу на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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