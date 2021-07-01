Российским синхронисткам запретили выступать на ОИ в купальниках с изображением медведя
При этом оспаривать это решение спортсменки не намерены, так как все силы сейчас сосредоточены на подготовке программы.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото © Егор Алеев
Российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко запретили выступать на Олимпийских играх в Токио в купальниках с изображением медведя.
"Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной. Пришлось убрать из композиции название страны, которое там звучало на английском языке. Оспаривать не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы", — рассказала РИА "Новости" Ромашина.
Она отметила, что соответствующие рекомендации дали представители МОК, а композиция теперь называется With ... from love. Добавим, что на Играх в Токио наш дуэт представит программу "Калинка".
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