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Президент России Владимир Путин пожелал удачи и побед отечественным спортсменам на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

На встрече со спортсменами, которым предстоит защищать честь страны на играх, глава государства отметил, что Олимпийское движение всегда отличалось открытостью и равноправием. При этом наша страна и миллионы единомышленников в других странах обязаны сохранить эти ценности для будущих поколений.

"В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец — говорю это без всякого преувеличения — будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть", — отметил Путин.