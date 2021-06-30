"Будем за вас болеть": Путин пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио
Всего бороться за медали от нашей страны на играх будут 335 человек, а знаменосцами станут волейболист Михайлов и фехтовальщица Великая.
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Президент России Владимир Путин пожелал удачи и побед отечественным спортсменам на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
На встрече со спортсменами, которым предстоит защищать честь страны на играх, глава государства отметил, что Олимпийское движение всегда отличалось открытостью и равноправием. При этом наша страна и миллионы единомышленников в других странах обязаны сохранить эти ценности для будущих поколений.
"В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец — говорю это без всякого преувеличения — будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть", — отметил Путин.
Игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено. В состав нашей сборной вошло 335 человек, при этом он может быть увеличен, если квалификацию сумеют преодолеть представители баскетбольной национальной команды.
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