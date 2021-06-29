Утверждён состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной России на Игры в Токио. Об этом журналистам сообщил глава организации Станислав Поздняков.

"Только что завершилось заседание исполкома ОКР, на котором был утверждён состав команды на Игры в Токио. Состав команды утверждён, 335 спортсменов. Мы ждём выступление баскетболистов и закроем заявку", — заявил Поздняков.

Олимпийский квалификационный турнир у баскетболистов пройдёт с 29 июня по 3 июля в хорватском Сплите. За единственную путёвку в Токио россияне поспорят со сборными Германии, Мексики, Туниса, Бразилии и Хорватии.

В среду, 30 июня, встречу с олимпийской сборной России проведёт президент страны Владимир Путин.

Игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.