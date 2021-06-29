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Утверждён состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. На них разыграют 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем.

29 июня, 14:19
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной России на Игры в Токио. Об этом журналистам сообщил глава организации Станислав Поздняков.

"Только что завершилось заседание исполкома ОКР, на котором был утверждён состав команды на Игры в Токио. Состав команды утверждён, 335 спортсменов. Мы ждём выступление баскетболистов и закроем заявку", — заявил Поздняков.

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Олимпийский квалификационный турнир у баскетболистов пройдёт с 29 июня по 3 июля в хорватском Сплите. За единственную путёвку в Токио россияне поспорят со сборными Германии, Мексики, Туниса, Бразилии и Хорватии.

В среду, 30 июня, встречу с олимпийской сборной России проведёт президент страны Владимир Путин.

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Игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.

На Играх в японской столице будет разыграно 339 комплектов медалей. Этот показатель станет рекордным за всю олимпийскую историю.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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