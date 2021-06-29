Путин 30 июня встретится с олимпийской сборной России

Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, проведёт встречу с олимпийской сборной России, которой предстоит в ближайшее время отправиться на Игры в Токио. Об этом журналистам сообщил глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

"Завтра сборная России встречается с президентом РФ. У нас всё хорошо, подготовка идёт", — сказал он.

Олимпиада должна была пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса её перенесли на год. Соревнования состоятся с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.

В марте организаторы Олимпийских игр объявили, что болельщики из-за рубежа не будут допущены на трибуны.