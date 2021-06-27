"Олимпиада была моей мечтой": Волейболистка Кошелева заявила, что не поедет на ОИ и завершает карьеру в сборной

Своё решение она объяснила тем, что сейчас так "чувствует и доверяет себе" и у неё до этого не было никаких конфликтов.