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"Олимпиада была моей мечтой": Волейболистка Кошелева заявила, что не поедет на ОИ и завершает карьеру в сборной

Своё решение она объяснила тем, что сейчас так "чувствует и доверяет себе" и у неё до этого не было никаких конфликтов.

27 июня, 17:07
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/COpnDq2Fs9u/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kosheleva11</a></p>

Фото © Instagram/kosheleva11

Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева объявила о том, что пропустит Олимпиаду в Токио и завершает карьеру в национальной команде.

"Я не еду на Олимпийские игры и заканчиваю карьеру в сборной России. Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и своё сердце, я понимаю, что должна остановиться", — написала Кошелева в своём инстаграме.

Своё решение она объяснила тем, что сейчас так "чувствует и доверяет себе" и у неё до этого не было никаких конфликтов, проблем со здоровьем, а из сборной её никто не выгонял.

"Моя поддержка и любовь остаются с командой. Девочки знают, что могут на меня положиться и что мысленно я с ними! До свидания, моя любимая сборная", — добавила Кошелева.

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Добавим, что Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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