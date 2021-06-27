"Олимпиада была моей мечтой": Волейболистка Кошелева заявила, что не поедет на ОИ и завершает карьеру в сборной
Своё решение она объяснила тем, что сейчас так "чувствует и доверяет себе" и у неё до этого не было никаких конфликтов.
Фото © Instagram/kosheleva11
Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева объявила о том, что пропустит Олимпиаду в Токио и завершает карьеру в национальной команде.
"Я не еду на Олимпийские игры и заканчиваю карьеру в сборной России. Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и своё сердце, я понимаю, что должна остановиться", — написала Кошелева в своём инстаграме.
Своё решение она объяснила тем, что сейчас так "чувствует и доверяет себе" и у неё до этого не было никаких конфликтов, проблем со здоровьем, а из сборной её никто не выгонял.
"Моя поддержка и любовь остаются с командой. Девочки знают, что могут на меня положиться и что мысленно я с ними! До свидания, моя любимая сборная", — добавила Кошелева.
Добавим, что Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.
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