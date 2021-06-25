До Олимпиады в Токио остаётся уже меньше месяца. Похоже, главное спортивное событие четырёхлетия уже не перенесут и не отменят из-за пандемии, несмотря на отнюдь не беспочвенные опасения значительной части японского населения, спонсоров турнира и самого императора. Подготовка к Играм идёт полным ходом, и времени на принятие кардинальных решений попросту не остаётся.

Всего в Токио планируется разыграть рекордные за всю историю 339 комплектов медалей. Наибольшее количество из них — 48 комплектов — приходится на лёгкую атлетику. Недаром её называют "королевой спорта".

А ведь лёгкая атлетика — самая проблемная область нашего спорта. Россияне и так из-за санкций WADA будут выступать в Токио без флага и гимна. В лёгкой атлетике же и вовсе установлен жёсткий лимит — только десять спортсменов от нашей страны. Национальная федерация должна утвердить окончательный состав уже 28 июня — сразу по завершении проходящего в Чебоксарах чемпионата страны. Для попадания в заветный список необходимо выполнить олимпийский норматив и получить нейтральный статус. Вот с последним как раз и возникли проблемы у нашего лучшего бегуна Сергея Шубенкова.

Впрочем, обо всём по порядку. С чего начались все беды российской лёгкой атлетики? В 2015 году Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) из-за допингового скандала исключила из своих рядов Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). В результате на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро разрешили выступить только одной представительнице российской лёгкой атлетики — прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая в течение долгого времени тренируется в США.

C 2017 по 2019 год российские атлеты выступали на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2020-м после очередного допингового скандала и невыплаты штрафа в размере около $6,5 млн россиянам и вовсе закрыли доступ на турниры. Требуемую сумму выплатили минувшим летом с просрочкой.

В результате наших спортсменов допустили на международную арену только в апреле. При этом было поставлено одно условие — на Олимпиаду поедут только десять российских легкоатлетов. Само собой, это на порядок меньше, чем у тех же американцев.

И всё бы ничего, но беда, как говорится, не приходит одна. В январе издание News.ru со ссылкой на источник, близкий к ВФЛА, сообщило, что в организме чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова нашли запрещённое вещество фуросемид. Информацию о проваленном нашим знаменитым бегуном допинг-тесте подтвердили "Матч ТВ" и "Спорт-Экспресс".

30-летний спортсмен в своём инстаграме назвал данные об употреблении им фуросемида клеветой.

"Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся", — отметил Шубенков.

При этом россиянин признал, что получил письмо из независимого дисциплинарного органа в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). Содержание документа бегун раскрывать не стал. Над спортсменом нависла угроза пропустить Олимпиаду, разбирательство длилось несколько месяцев.

И вот в начале недели наконец ситуация прояснилась. Представители AUI отказались от каких-либо претензий в отношении Шубенкова.

"После тщательного расследования и получения объяснений спортсмена AIU согласился с тем, что положительный тест стал результатом непреднамеренного употребления им остатков лекарств, использовавшихся для лечения одного из членов семьи", — говорится в пресс-релизе организации.

Сам бегун пояснил, что его трёхмесячный сын принимал таблетки из списка WADA. Эти самые таблетки ещё нужно было определённым образом подготовить, чтобы маленький ребёнок смог их проглотить. После этого на кухне неизбежно оставались микроскопические, почти невидимые частички препарата.

И что же теперь? Дело осталось за малым. Олимпийский норматив Шубенков уже показал. Осталось только получить нейтральный статус и попасть в заветную десятку. Понятно, что ВФЛА его без проблем внесёт в окончательный состав сборной, поскольку Сергей является реальным претендентом на победу в беге на 110 метров с барьерами. А вот со статусом могут возникнуть проблемы.

Глава ОКР Станислав Поздняков пообещал оказать Шубенкову юридическую помощь в получении необходимых документов, но в данном случае от него, к сожалению, далеко не всё зависит. Времени остаётся чрезвычайно мало. Сам спортсмен признаёт, что ситуация может обернуться против него.

"Не дать статус — было бы совсем некрасиво с их стороны. Они сначала сами признают, что всё нормально и ты не виноват. А потом раз — и подленько не дадут? Но загадывать ничего не хочу. Как практика показывает, по-всякому может повернуться. Но не дать сейчас — просто некрасиво", — отмечает Шубенков.

Что ж, в данном случае нам остаётся только ждать и надеяться на лучшее. Понятно, что, по справедливости, Шубенков должен поехать в Токио побороться там на дорожке с сильнейшими барьеристами планеты. Но мировые легкоатлетические власти, которые никогда не отличались большой любовью к России, вполне могут в рамках своих полномочий до предела затянуть бюрократический процесс. И тогда поезд в Японию уже уйдёт.

Стоит ли говорить, что для российской лёгкой атлетики сейчас каждая олимпийская медаль на счету. К тому же возникли серьёзные проблемы у лидера нашей команды Марии Ласицкене. Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту в этом сезоне не показывала привычных для неё результатов, а с 23 мая вообще из-за травмы не участвовала в соревнованиях.